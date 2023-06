Borna Kotromanić uzvratila udarac Nikolini Pišek: 'Kod nje plastične operacije uzrokuju amneziju'

Samo jutro nakon što je voditeljica Nikolina Pišek gostovala u emisiji Večernjeg lista 'U povjerenju by Neven Ciganović' na društvenim mrežama oglasila se i Borna Kotromanić koja se osvrnula na Nikolinino gostovanje tijekom kojeg se voditeljica dotakla i njihove žustre rasprave na društvenim mrežama koja je uslijedila nakon što je preminuo Nikolinin suprug Vidoje Ristović.

- Ja uopće ne volim spominjati to ime jer je to jedna apsurdna situacija. Meni je grozno pričati o toj osobi jer je ona toliko nebitna u mom životu oduvijek bila i sada je. Prvo je bila nebitna jer ja tu ženu ne poznajem, tako da je ovo još apsurdnije, njezin napad na mene gdje se ona postavlja u situaciju da ona poznaje moju obitelj, mene i mog supruga tako da ja njezin broj imam niti sam ikad imala, niti sam joj bila kod kuće - započela je objašnjavati njihovu svađu Nikolina.

- Ja bih to objasnila da naprosto postoje neke osobe koje su užasno željne pažnje javnosti iz nekog razloga, koje žude za nekim tako javnim priznanjem pa se onda naprosto kače na situacije koje su u tom trenutku popularne. Ja ne znam kako bi to drugačije opisala - kazala je Nikolina, a na njezine je riječi promptno reagirala i Borna Kotromanić koja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira zajedno s Ciganovićem i Nikolinom.

- Kod Nikoline Pišek plastične operacije imaju jedinstvenu nuspojavu, naime uzrokuju amneziju. Postalo je jasno nakon intervjua s Nevenom Ciganovićem za Večernji list - napisala je Borna uz zajedničku fotografiju.

Podsjetimo, sukob na relaciji Pišek - Kotromanić započeo je u rujnu prošle godine nakon što je Borna Kotromanić na Instagramu iznijela detalje o pokojnom suprugu Nikoline Pišek, Vidoju Ristoviću.

Naime, objavila je video u kojem je pokazala da je Vidoje reagirao na jako mnogo njenih Storyja koje je objavila na svom Instagramu. Uz to pokazala je i poruku u kojoj joj Ristović piše kako će joj dati apartman 'sljedeći put kada dođe'(iz poruke nije jasno gdje), te da je jedan od najljepših u Europi.Isto tako obrušila se i na samu Pišek.

"Nikolina, ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo" napisala je Borna u objavi.

I to nije bilo prvo put da Borna piše o tome kako ju je Vidoje opsjedao. "Čudna je to ljubav bila dok je stavljao spolovilo u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu podučiti jer ona dobro zna da me opsjedao, a da mu ja nisam dala ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što je znam i kao žena ženi. Ti Nikolinu koristiš za svoju medijsku promociju, a njoj samo štetiš", napisala je Borna u jednoj objavi. Borna je Nikolinu napala i zbog podrijetla novca njezina pokojnog supruga, a u Nikolininu obranu tada je stala i Vlatka Pokos koja se suprotstavila Borni.

"Hrvatski tajkuni su isto ratni profiteri. Ali, nije to tvoja odgovornost niti grijeh. Ipak, svi bismo trebali pogledati vlastitu situaciju prije no što prozivamo druge. U ovom trenutku Nikolina treba ljudsku podršku, kao žena. Tvoja objava je usmjerena protiv nje. Bespotrebno", napisala je Vlatka i isprovocirala Bornu.

"Vlatka, ti nemaš dovoljno ni inteligencije ni morala da prozivaš ni mog bivšeg ni muža ni mene", napisala joj je Borna. "Kad ljudi nemaju argumenata, krenu vrijeđati, zar ne?" zaključila je tada Pokos.

