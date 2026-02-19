FOTO Evo kako su Željko Bebek i supruga Ružica proveli Valentinovo, ovaj detalj pokazuje koliko se vole

Glazbena legenda Željko Bebek i njegova supruga Ružica svoje tradicionalno putovanje za Valentinovo ove su godine proveli u Veneciji, gradu koji za njih ima posebno značenje. Par je iskoristio savršeno poklapanje datuma s održavanjem slavnog venecijanskog karnevala, uronivši u jedinstvenu atmosferu pod maskama. Svoje pratitelje na društvenim mrežama obradovali su nizom fotografija uz opis: - maskenbal i naše Valentinovo - potvrđujući da njihova ljubavna priča i dalje cvate.

Zaljubljeni supružnici pozirali su na slikovitim mostovima i uz kanale, a fotografije svjedoče o opuštenoj i veseloj atmosferi. Ružica je karnevalskom duhu dodala razigrani detalj u obliku rajfa s bubamarama, dok su na jednoj od objava oboje uživali u pogledu na Canal Grande, nazdravljajući uz piće i skrivajući poglede iza sunčanih naočala. Posebnu je pažnju privukao i intimniji trenutak zabilježen uz aperitiv, gdje su se držali za ruke, a u prvom je planu bio i upečatljiv Ružičin prsten u obliku srca, savršen simbol za Dan zaljubljenih.

Ovo putovanje samo je nastavak njihove dugogodišnje tradicije, a Venecija i obližnja Verona česta su odredišta para Bebek, koji je upravo u Veroni, na Julijinom balkonu, jednom prigodom simbolično "zaključao svoju ljubav". Njihova veza, koja je započela prije više od dvadeset i pet godina kada je tada 18-godišnja Ružica zatražila autogram od glazbenika, od samog je početka intrigirala javnost zbog 34 godine razlike. Ipak, oni su svojim skladom demantirali sve skeptike, a u braku su od 2002. godine i roditelji su dvoje djece, sina Zvonimira i kćeri Katarine.

Njihova povezanost nije samo privatna, već i poslovna. Naime, Ružica je Željkova menadžerica i neizostavna pratnja na svim putovanjima i nastupima, dok kći Katarina uspješno vodi očeve profile na društvenim mrežama. Cijela obitelj funkcionira kao savršeno uigran tim, što Željku omogućuje da i u devetom desetljeću života bude nevjerojatno aktivan. Nakon što je u prosincu proslavio 80. rođendan, pjevačka legenda ne usporava.