Nesretna životna priča poznatog glazbenika: Prvi je Nijemac koji je pokorio Ameriku, obiteljska tajna ga je slomila

Danas, 19. veljače, legendarni austrijski glazbenik Johann "Hans" Hölzel, svijetu poznatiji kao Falco, proslavio bi svoj 69. rođendan. Iako je njegov život tragično prekinut prije više od četvrt stoljeća, ostaje upamćen kao jedini izvođač u povijesti koji je s pjesmom na njemačkom jeziku osvojio vrh američke Billboard ljestvice, no iza blještavila svjetske slave krio se duboko nesretan čovjek čiju je sudbinu zapečatila stravična obiteljska drama.

Bio je glazbeni genij, bečki dendi i prvi bijeli reper koji je osvojio svijet. Johann Hölzel, rođen u radničkoj četvrti u Beču, od samog je početka bio predodređen za neobičan život. Njegova majka Maria nosila je trojke, no u trećem mjesecu trudnoće izgubila je jednojajčane blizance. Preživio je samo Hans, a on je kasnije često govorio kako osjeća "tri duše u svojim grudima", pripisujući tome svoje nagle promjene raspoloženja i duboku unutarnju nesigurnost. Njegov talent bio je očit od najranijih dana. Kao dječak savršeno je pamtio ritam pjesama s radija, a za četvrti rođendan dobio je mali klavir. Već s pet godina na Bečkoj glazbenoj akademiji potvrđeno je da posjeduje rijedak dar apsolutnog sluha, zbog čega su ga prozvali "malim Amadeusom". Iako je njegova majka inzistirala na sigurnom poslu, mladi Hans je sanjao samo o jednome, postati pop zvijezda. Nakon kratkog i neuspješnog boravka na konzervatoriju te odsluženja vojnog roka, svoj put pronalazi na alternativnoj bečkoj sceni kasnih sedamdesetih.

Svoj umjetnički pseudonim Falco preuzeo je 1977. godine, inspiriran istočnonjemačkim skijašem skakačem Falkom Weißpflogom. Dok je kao basist svirao u avangardnim bendovima poput Drahdiwaberla, isticao se svojom pojavom. Umjesto tada uobičajenog zapuštenog stila, Falco je nosio odijela, zalizanu kosu i Ray-Ban naočale, stvarajući imidž arogantnog, ali uglađenog umjetnika. Njegov prvi samostalni hit, "Der Kommissar" iz 1981., bio je revolucionaran spoj rapa na njemačkom i pjevnog refrena koji je govorio o sceni droge. Pjesma je postala broj jedan u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Japanu, prodavši se u sedam milijuna primjeraka i najavivši dolazak nove europske zvijezde. Ipak, bio je to tek uvod u ono što je slijedilo. Nakon nešto slabijeg uspjeha drugog albuma, Falco je promijenio producente i okrenuo se globalnom tržištu.

Vrhunac njegove karijere dogodio se 1986. godine. Inspiriran Oscarom nagrađenim filmom "Amadeus", snimio je pjesmu "Rock Me Amadeus" koja ga je pretvorila u svjetsku senzaciju. U ožujku te godine, pjesma je zasjela na prvo mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100 i tamo ostala tri tjedna, čime je Falco postao jedini glazbenik u povijesti kojem je to uspjelo s pjesmom na njemačkom jeziku. Uspjeh je bio potpun, album "Falco 3" dospio je na treće mjesto Billboardove ljestvice albuma, a hitovi poput "Vienna Calling" nastavili su niz. Ipak, tada je pokazao i svoju mračniju, kontroverznu stranu. Balada "Jeanny", ispripovijedana iz perspektive otmičara i mogućeg ubojice, izazvala je skandal diljem Europe. Brojne radijske postaje odbile su je puštati, no upravo je ta zabrana pjesmu pretvorila u ogroman hit i jedan od njegovih najprepoznatljivijih radova. Falco je bio na vrhu svijeta, no upravo tada počeo je njegov privatni pakao.

U jeku najveće slave, činilo se da je Falco pronašao i osobnu sreću. Godine 1986. njegova partnerica Isabella Vitkovic rodila je kćer Katharinu Biancu. Dvije godine kasnije su se vjenčali, a Falco je bio ludo zaljubljen u djevojčicu, vjerujući da je ona jedina osoba koja ga istinski razumije. Međutim, brak je bio turbulentan, ispunjen svađama i sumnjama. Godine 1993., kada je Katharina imala sedam godina, Falco je inzistirao na DNK testu očinstva. Rezultati su bili poražavajući, test je potvrdio da on nije njezin biološki otac. To saznanje ga je potpuno uništilo. Prijatelji su kasnije svjedočili da se nikada nije oporavio od šoka. Iako je isprva rekao Katharini da će joj "uvijek biti tata", ubrzo se potpuno povukao iz njezinog života, a na koncu ju je izbacio i iz oporuke. Slomljenog srca i razočaran, sve se više odavao porocima, prvenstveno alkoholu i kokainu, koji su ga pratili još od početka karijere.

Sredinom devedesetih, bježeći od austrijskih medija, poreza i vlastitih demona, preselio se u Dominikansku Republiku. Tamo je živio povučeno, radeći na novom albumu za koji se nadao da će označiti njegov veliki povratak na scenu. Činilo se da je ponovno pronašao kreativnu energiju, a suradnici su vjerovali da je na pragu novog uspjeha. Nažalost, sudbina je imala drugačije planove. Šestog veljače 1998. godine, samo trinaest dana prije svog 41. rođendana, Falco je poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći. Njegov terenac Mitsubishi Pajero sudario se s autobusom dok je izlazio s parkirališta lokalne diskoteke. Obdukcija je kasnije pokazala da je u trenutku nesreće u krvi imao visoku razinu alkohola i kokaina. Pokopan je uz najveće počasti u počasnoj grobnici na Središnjem groblju u Beču. Njegov posthumno objavljen album "Out of the Dark (Into the Light)" postigao je golem uspjeh, a mnogi su u stihovima naslovne pjesme pronašli zlokobno predviđanje njegove prerane smrti.