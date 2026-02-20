Naši Portali
TUŽNA VIJEST

Preminuo Eric Dane, zvijezda serija 'Uvod u anatomiju' i 'Euforija'

Eric Dane
AdMedia/NEWSCOM
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.02.2026.
u 06:26

Dane je prošle godine objavio svoju dijagnozu, a prije smrti postao je zagovornik podizanja svijesti o ALS-u

Glumac Eric Dane, najpoznatiji po ulogama u serijama Uvod u anatomoju i Euforija, preminuo je u dobi od 53 godine. Umro od amiotrofične lateralne skleroze (ALS). 

Dane je prošle godine objavio svoju dijagnozu, a prije smrti postao je zagovornik podizanja svijesti o ALS-u. "Posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, odanom suprugom i dvjema prekrasnim kćerima, Billie i Georgijom, koje su bile središte njegova svijeta“, navodi se u priopćenju. Opisan kao "odlučan da napravi promjenu za druge" s obzirom na bolest, njegovi predstavnici rekli su da će ga se "s ljubavlju sjećati" i da će mu "duboko nedostajati". "Eric je obožavao svoje obožavatelje i zauvijek je zahvalan na izljevu ljubavi i podrške koju je primio“, dodali su, javlja Sky News.

Eric Dane

