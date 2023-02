Srpski dvojac Buč Kesidi: Zagreb nam je omiljena destinacija, a Nika Turković dobra prijateljica

Nakon što su prije godinu i pol rasprodali čak pet uzastopnih koncerata u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti i dokazali da su miljenici zagrebačke publike, gitarist Luka Racić i bubnjar Zoran Zarubica, ujedinjeni u sastavu Buč Kesidi, posjetit će u svibnju Zagreb u sklopu nove turneje. U povodu toga razgovarali smo s talentiranim glazbenicima iz Pančeva, koji su se proteklih godina nametnuli na sceni kao prava glazbena senzacija, o zagrebačkom koncertu i tajni njihova uspjeha, a provjerili smo i informaciju iz medija o navodnoj ljubavnoj vezi bubnjara Zarubice i naše pjevačice Nike Turković.

Uskoro ćete ponovo nastupiti pred zagrebačkom publikom, i to na Šalati gdje ćete 27. svibnja održati svoj najveći samostalni koncert u Hrvatskoj. Kako je odluka pala baš na Šalatu?

Nakon pet koncerata u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti, dugo smo razmišljali kako da se vratimo u Zagreb u velikom stilu jer su ti koncerti učinili puno za nas, dali nam samopouzdanje i pokazali koliko lijepu vezu imamo sa zagrebačkom publikom. Htjeli smo da idući koncert ponovo bude na otvorenom, ali većih razmjera, i shvatili da je Šalata savršeno mjesto. Velika imena kao što su Placebo, Simple Minds, Massive Attack, Korn, Duran Duran svirali su na Šalati i čini nam se da je to savršen izazov da pokušamo osvojiti taj prostor.

Već prvi dan prodano je gotovo pola ulaznica. Jeste li se nadali tome? Ima li mogućnosti za još jedan koncert ako se nastavi ovakav interes publike?

Radimo na tome da uvijek bude mjesta za svakoga tko želi doći. Trenutačno i dalje ima ulaznica za koncert, ali mogle bi biti rasprodane, tako da ćemo biti sasvim zadovoljni i jednom punom Šalatom! Znamo da imamo dosta fanova u Zagrebu i okolici, ali moramo priznati i da smo bili iznenađeni golemim odzivom publike.

Što sve pripremate zagrebačkoj publici? Po čemu će se taj disco-rock'n'roll tulum razlikovati od dosadašnjih koncerata? Hoće li biti gostiju?

Publika će sigurno moći čuti nove pjesme, neke će dotad izići, a neke ćemo premijerno izvesti baš na Šalati. Pripremili smo i zanimljive goste, fancy gitare, možda bude i konfeta i vatrometa i raznih drugih iznenađenja.

Foto: Sofija Modošanov i Ivana Tešić

Da ste miljenici zagrebačke publike već ste dokazali. Kako se osjećate u Zagrebu?

Zagreb nam je s godinama postao jedna od glavnih destinacija i što se tiče koncerata, ali i privatno, jer smo upoznali dosta prijatelja i suradnika. Kada god smo na putu, ne možemo odoljeti a da ne svratimo u Zagreb barem na dan-dva. U njhemu se osjećamo komforno, svi nas dočekaju maksimalno gostoljubivo, uvijek se dobro provedemo i ostanemo dulje nego što smo planirali.

Ove godine obilježavate 10 godina na glazbenoj sceni. Pripremate li neku posebnu proslavu? Koliko se toga promijenilo u vašoj glazbi i koncertima u proteklih 10 godina?

Prošlo je deset godina otkako smo se nas dvojica upoznali i odlučili napisati prvu pjesmu. Na glazbenu scenu stupili smo puno kasnije. Trebalo je vremena da se probijemo iz maloga Pančeva u veće gradove, a kasnije i da prijeđemo granicu i dođemo do Zagreba, Sarajeva, Ljubljane... Naučili smo svirati u malim klubovima za desetak ljudi, no i tada smo svirali kao da ih je ispred nas tisuću. Imali smo želju i ustrajali u njoj, a ideja je ostala ista – nije nam bitno koliko je ljudi ispred nas, trudimo se da glazba bude kvalitetna i da napredujemo s njom.

Iza vas su nastupi na brojnim velikim pozornicama. Koje od njih najviše pamtite?

Zauvijek ćemo pamtiti pet koncerata u dvorištu ALU u Zagrebu. Ti koncerti su utjecali dosta na nas, dali su nam potvrdu rada i truda koji smo uložili tijekom pisanja i promoviranja albuma ‘Euforija’, a također su nam dali samopouzdanje da počnemo da počnemo raditi na novom albumu dan nakon što smo završili peti koncert. Main Stage na EXIT-u 2021. je također bio velika stvar, prvo jer nikad nismo svirali pred tolikom publikom, a drugo jer nam je to bio prvi nastup nakon godinu i po dana pauze od koncerata. Svirali smo i dosta festivala i koncerata po gradovima u kojima nikad nismo bili do sad, na primer Bedem festival u Nikšiću, Fresh Wave festival u Banja Luci, koncerti na Krku, u Šibeniku, uvijek ostanemo pod dojmom kada u novom gradu vidimo koliko publike je spremno da dođe na koncert i zna sve pjesme.

Zanimljivo je da imate vojsku obožavatelja iako vaša glazba zapravo nije komercijalna. U čemu je tajna vašeg uspjeha?

Naša glazba možda žanrovski trenutačno nije komercijalna, ali smatramo da je napravljena da se sluša i da komunicira s publikom. Uvijek smo svjesni toga da će netko s druge strane slušati tu glazbu i te tekstove i trudimo se pogoditi emotivnu notu koja će kod slušatelja probuditi reakciju i ostaviti dojam. Trudimo se napraviti iskrene pjesme, tekstove i melodije koje zajedno skladno djeluju i u kojima se drugi prepoznaju.

Kako je uopće počela vaša glazbena priča? Što leži iza imena benda Buč Kesidi?

Kada smo bili srednjoškolci, gotovo svatko u Pančevu s kim smo se družili ili koga smo znali svirao je u nekom sastavu, i svaki vikend išlo se na koncert bez obzira na to je li bila riječ o metalu, punku, klasičnom ili alternativnom rocku, autorskim pjesmama ili obradama. Tako smo i nas dvojica od srednje škole svirali u raznim sastavima sa svojim društvom, da bismo na kraju 2011. završili u istom bendu. Svirali smo obrade domaćih šlagera i rock'n'roll glazbe koje su bile zabavne i nama i publici i u jednom trenutku došli smo do ideje da počnemo pisati svoje pjesme. Ime za novi bend koji je iz toga nastao došlo od filma "Butch Cassidy and the Sundance Kid", na čijoj projekciji u Pančevu smo se nas dvojica i upoznali.

Snimili ste i koncertni film "Buč Kesidi: Euforija uživo" koji se prikazivao i u hrvatskim kinima, a posebno je zanimljivo da je snimanje filma trajalo samo 19 sati. Kako ste uopće došli na ideju o snimanju filma i kako ste ga uspjeli realizirati u tako kratkom roku?

Početna ideja koju smo imali bila je da tijekom 2020., kada već nismo imali koncerte, snimimo nekakav živi nastup od pet-šest pjesama i objavimo na YouTube i digitalnim servisima kako bismo premostili to što se dugo nismo vidjeli i čuli s publikom. Za potrebe snimanja angažirali smo redatelja Davida Jovanovića, koji je cijelu ideju nastavio razvijati sve dok nismo došli do 10 pjesama i filma! Trebalo nam oko tri mjeseca ozbiljne pripreme da sve organiziramo, a samo snimanje trajalo je jedan dan, odnosno ukupno 19 sati. Sudjelovalo je više od 150 ljudi, uglavnom su to bili naši prijatelji i suradnici iz naših spotova. Obojica jako volimo filmove i zato nam je "Euforija uživo" jedan od značajnijih projekata. To nas je ohrabrilo da razmišljamo o daljim sličnim pothvatima, možda nekim igranim rocke'n'roll mjuziklima.

Foto: Studio Krokodil - Andrej Mihailović

Zagrebački koncert samo je jedan u nizu velikih koncerata, osim na Šalati nastupit ćete 20. svibnja u novosadskom Spensu te 3. lipnja na beogradskom Tašmajdanu. Kakvi su vam planovi do kraja godine? Zna li se već datum izlaska trećeg studijskog albuma?

Spomenuta tri koncerta nosit će našu koncertnu turneju ove godine i bit će naša tri najveća samostalna koncerta dosad, ali ćemo proširiti turneju na druge gradove osjetimo li da će se prva tri rasprodati. Uskoro možete očekivati novi rock'n'roll singl "Skupi snagu" za koji je snimljen energičan spot koji će izići ovaj mjesec. Točan datum izlaska novog albuma i dalje nećemo otkriti jer nam je u planu da radimo na njemu dokle god vidimo da ima još prostora za rad i možda za koju pjesmu više.

Jesu li u planu i neke suradnje? S kime biste od regionalnih imena voljeli ostvariti suradnju u narednom periodu?

Nas dvojica smo fanovi velikog broja regionalnih izvođača – z++ i Massimo Savage, momci iz Kukusa, Vojko V, Zoi, Coby, Luka Rajić... Svako od njih radi svoju stvar i radi je prilično dobro, tako da što se nas tiče – ukoliko bi neka naša gitara, tekst ili ideja mogli da doprinesu i unaprijede nečiju pjesmu, uvijek smo otvoreni za to i voljni da probamo, ali nemamo potrebu da se guramo u kolaboracije samo da bi se naše ime pojavilo negdje. Isto tako bismo pozvali nekoga da nam gostuje na pjesmi ako osjetimo da nam za tu pjesmu treba baš taj glas ili baš taj fazon, ali nema razloga da forsiramo to – svakako se redovno družimo i bez glazbene suradnje – ako vas ne zovemo često u studio, svakako ćemo vas uvijek zvati na koktel.

Privatni život dobro čuvate od očiju javnosti, no proteklih dana u hrvatskim medijima pojavila se vijest o vezi Zorana Zarubice s mladom pjevačicom Nikom Turković. Ima li istine u tome? Je li naša glazbenica uspjela zarobiti vaše srce?

Nika Turković nam je dobra prijateljica, izdala je fenomenalan album "11" koji slušamo u automobilu već mjesec dana. Privatni život ne komentiramo, slušajte našu glazbu i vidimo se na Šalati!

Foto: Sofija Modošanov i Ivana Tešić

