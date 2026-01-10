Naši Portali
IPAK JE SRETNA!

FOTO Ivi Todorić bolest je poremetila planove za veliko slavlje, otvorila je dušu

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
10.01.2026.
u 14:59

Iva Todorić proslavila je svoj jubilarni 50. rođendan u krugu najmilijih, a otkrila je zbog čega nije mogla imati feštu kakvu je zamišljala

Poduzetnica Iva Todorić jučer je, 9. siječnja proslavila svoj jubilarni 50. rođendan, no proslava nije prošla prema planu. Nažalost, zbog gripe, nije mogla održati veliku feštu koju je priželjkivala, ali to nije spriječilo njezine prijatelje da je posjete i razvesele poklonima, balonima, cvijećem te tortom ukrašenom brojem 50. Iako je proslava bila skromnija nego što je zapravo zamišljala, Iva je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija sa svog malog okupljanja, gdje pozira u društvu svojih dragih prijatelja. "Proslavila sam 50. Danas ne brojim godine, brojim lijepe trenutke. Trebala je biti velika fešta, ali život je imao drugačiji plan - gripa. Ipak, bilo je lijepo. Mirno. Došli su mi moji Ivona, Petra, Ante, Hana i Tarik. Nisu se bojali gripe. Hvala vam na bezbroj predivnih čestitki. Hvala što osjećate moju energiju i namjeru preko Instagrama. Dijete u meni je življe nego ikad. 50 je samo broj. Srce vodi dalje", napisala je Iva uz objavu koja je oduševila njezine pratitelje.

Iva je nedavno u intervjuu za časopis Story otvoreno govorila o svom 50. rođendanu, ističući kako joj brojke nikada nisu bile važne. "Energija mi je puno važnija. Nikada nisam osjećala godine, osjećam se kao da imam 30. Broj 50 me uopće ne brine. Ovaj rođendan želim proslaviti intimno, okružena ljudima koji su stvarno dio mog života, onima koji su bili uz mene u svim trenucima – i onim najljepšim, ali i onim najtežima", izjavila je Iva.

FOTO Maja Šuput pokazala seksi utegnutu guzu! Mokra do kože pozirala je ispod slapa
1/39

S obzirom na to da dolazi iz velike obitelji, Iva je odmalena naučila kako je obitelj uvijek bila okružena brojnim članovima, a proslave su bile veliki događaji. "Odmalena sam navikla na puno ljudi u kući i velike proslave. To je nešto što se generacijski prenosi, pa je tako i kod mene uvijek bila puna kuća i veselo. Kad kažem intimno, mislim na pedeset ljudi, jer nas u najužoj obitelji ima devetnaest", dodala je Iva,  inače kći nekadašnjeg moćnika Ivice Todorića, pokazavši da unatoč manjoj proslavi, obiteljski duh ostaje snažan. Njezin iskreni pristup životu i pozitivan pogled na godine osvojili su mnoge njezine obožavatelje, koji su je putem društvenih mreža zasuli čestitkama i oduševljenjem.

VESNA TOMINAC MATAČIĆ:

S nostalgijom se prisjećam 'Zabranjene ljubavi', taj projekt je odgojio ekipe koje danas stvaraju popularne serije

Sapunica je samo format kojeg određuje veliki broj epizoda i svakodnevno prikazivanje. A format ne određuje kvalitetu. Ima sjajnih sapunica kao što ima loših filmova ili dramskih serija. One često glumcu pružaju izvanredne mogućnosti ekspresije, pa još ako je lik dobro napisan s emotivnim rasponom i autentično, a danas je sve više takvih projekata i ozbiljnih produkcija, onda je to prava glumačka poslastica, a glumački angažman jednak je kao da radite bilo koji drugi format samo u znatno izazovnijim uvjetima zbog čega je to i svojevrstan rizik za glumčevu reputaciju ako nije dorastao izazovima, objašnjava glumica koju smo nedavno gledali u seriji Sjene prošlosti

