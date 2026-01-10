Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
opušta se

FOTO Severina objavila rijetku fotku sa sinom Aleksandrom! Otputovali su na zanimljivu destinaciju

Foto: Instagram
1/30
VL
Autor
Vecernji.hr
10.01.2026.
u 14:03

Na seriji objavljenih fotografija, Severina pozira u elegantnom bijelom skijaškom odijelu, a njezin zimski look upotpunjuje velika bijela šubara koja joj savršeno pristaje.

Pjevačica Severina Vučković početak ove godine odlučila je provesti u intimnom okruženju svoje obitelji i najužih prijatelja, uživajući u trenucima mira i opuštanja. Nakon niza izuzetno uspješnih koncerata, i pred novim nastupima koji je očekuju, Severina je svojim pratiteljima na Instagramu podijelila sretne trenutke u popularnom austrijskom skijalištu Kitzbühel. Ovdje uživa u zimskim čarolijama sa svojim sinom Aleksandrom i nećakinjom Mijom, a njezine objave brzo su prikupile brojne lajkove i lavinu pozitivnih komentara.

Na seriji objavljenih fotografija, Severina pozira u elegantnom bijelom skijaškom odijelu, a njezin zimski look upotpunjuje velika bijela šubara koja joj savršeno pristaje. S osmijehom na licu i u društvu svojih najmilijih, pjevačica je zabilježila idilične trenutke opuštanja na sunčanim padinama austrijskih Alpa. Na prvoj fotografiji pozira zajedno sa sinom Aleksandrom, koji je odjeven u skijašku opremu te nećakinjom Mijom. Okruženi snijegom, s predivnim planinskim krajolikom u pozadini, odaju dojam prave obiteljske harmonije i sreće.

FOTO Maja Šuput pobjegla na drugi kraj svijeta sa Šimom! Izvodili su ljubavne vratolomije
1/61

U svom prepoznatljivom duhovitom stilu, Severina je uz objavu dodala: "Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu". Ovim je zabavnim opisom nasmijala svoje obožavatelje, aludirajući na to da su njezin sin i nećakinja već pravi skijaši, dok ona i "tetka" uživaju u opuštanju pored staze. Pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizali pohvale na račun njezina izgleda, a mnogi su je prozvali "kraljicom ljepote". Severina je ponovno očarala svoje obožavatelje, ne samo svojim talentom i šarmom, već i toplinom koju odašilje u svakom trenutku sa svojim voljenima.

Ključne riječi
Austrija Skijanje pjevačica sin Aleksandar Popović Severina Vučković Severina showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar HipnosPajdaš
HipnosPajdaš
14:46 10.01.2026.

To je ona kojoj hrvatski narod plaća socijalno i mirovinsko osiguranje? To je ona koja je u vrijeme Covid mjera žicala Vladu za 4 tisuće kuna jednokratne pomoći?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
VESNA TOMINAC MATAČIĆ:

S nostalgijom se prisjećam 'Zabranjene ljubavi', taj projekt je odgojio ekipe koje danas stvaraju popularne serije

Sapunica je samo format kojeg određuje veliki broj epizoda i svakodnevno prikazivanje. A format ne određuje kvalitetu. Ima sjajnih sapunica kao što ima loših filmova ili dramskih serija. One često glumcu pružaju izvanredne mogućnosti ekspresije, pa još ako je lik dobro napisan s emotivnim rasponom i autentično, a danas je sve više takvih projekata i ozbiljnih produkcija, onda je to prava glumačka poslastica, a glumački angažman jednak je kao da radite bilo koji drugi format samo u znatno izazovnijim uvjetima zbog čega je to i svojevrstan rizik za glumčevu reputaciju ako nije dorastao izazovima, objašnjava glumica koju smo nedavno gledali u seriji Sjene prošlosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!