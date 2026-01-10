FOTO Severina objavila rijetku fotku sa sinom Aleksandrom! Otputovali su na zanimljivu destinaciju

Pjevačica Severina Vučković početak ove godine odlučila je provesti u intimnom okruženju svoje obitelji i najužih prijatelja, uživajući u trenucima mira i opuštanja. Nakon niza izuzetno uspješnih koncerata, i pred novim nastupima koji je očekuju, Severina je svojim pratiteljima na Instagramu podijelila sretne trenutke u popularnom austrijskom skijalištu Kitzbühel. Ovdje uživa u zimskim čarolijama sa svojim sinom Aleksandrom i nećakinjom Mijom, a njezine objave brzo su prikupile brojne lajkove i lavinu pozitivnih komentara.

Na seriji objavljenih fotografija, Severina pozira u elegantnom bijelom skijaškom odijelu, a njezin zimski look upotpunjuje velika bijela šubara koja joj savršeno pristaje. S osmijehom na licu i u društvu svojih najmilijih, pjevačica je zabilježila idilične trenutke opuštanja na sunčanim padinama austrijskih Alpa. Na prvoj fotografiji pozira zajedno sa sinom Aleksandrom, koji je odjeven u skijašku opremu te nećakinjom Mijom. Okruženi snijegom, s predivnim planinskim krajolikom u pozadini, odaju dojam prave obiteljske harmonije i sreće.

U svom prepoznatljivom duhovitom stilu, Severina je uz objavu dodala: "Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu". Ovim je zabavnim opisom nasmijala svoje obožavatelje, aludirajući na to da su njezin sin i nećakinja već pravi skijaši, dok ona i "tetka" uživaju u opuštanju pored staze. Pratitelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se nizali pohvale na račun njezina izgleda, a mnogi su je prozvali "kraljicom ljepote". Severina je ponovno očarala svoje obožavatelje, ne samo svojim talentom i šarmom, već i toplinom koju odašilje u svakom trenutku sa svojim voljenima.