OPISAO JE SVE NA MREŽAMA

Zvijezda serije 'Uvod u anatomiju' s fanovima podijelio tužnu vijest: Ovo je moja dijagnoza i simptomi koji napreduju

10.01.2026.
u 21:00

Steven W. Bailey na društvenim je mrežama otkrio kako mu je dijagnosticiran rijedak neuromuskularni poremećaj

Zvijezda serije Uvod u anatomiju Steven W. Bailey progovorio je o svom rijetkom neuromuskularnom poremećaju. Glumac koji je najpoznatiji po ulozi barmena Joea u dugogodišnjoj medicinskoj dramskoj seriji u „otvorenom pismu“ podijeljenom na platformi X, 54-godišnji Bailey rekao je obožavateljima da mu je dijagnosticiran rijedak neuromuskularni poremećaj poznat kao kongenitalni miastenični sindrom (CMS). „Nevjerojatna stvar, ali ispada da imam prilično rijedak genetski neuromuskularni poremećaj. Čudno, zar ne? Zove se kongenitalni miastenični sindrom“, rekao je Bailey. Ovaj sindrom može zahvatiti mišiće koji se koriste za kretanje, govor, žvakanje, gutanje, vid i treptanje, disanje te hodanje.

Bailey nije precizirao točno kada mu je postavljena dijagnoza, ali je objasnio da je nije objavio „zbog opreza vezanog uz karijeru, dijagnostičke nesigurnosti i privatnosti u vezi s takvim stvarima“. Govoreći o vlastitim simptomima, glumac je rekao: „Rezultat je to da se moje ruke, šake i noge brže umaraju nego što bi trebale, što ih čini slabijima nego što se, pa… očekuje. Dugotrajni, ponavljajući pokreti posebno su teški i mogu uzrokovati da mi se mišići privremeno zategnu i ‘isključe’.“ Bailey se našalio da mu je sindrom pomogao da se izvuče od „pranja suđa i slaganja rublja“, dodavši da mu je hodanje postalo sve teže. „Istina je da, kako moja bolest napreduje, sve češće koristim električna invalidska kolica za kretanje“, rekao je. „Profesionalno, to me mijenja kao glumca.“

Govoreći o svom radu, Bailey je napomenuo: „Mogu bez problema odglumiti jednostavne scene ‘hodanja i razgovora’. I dalje se mogu podići na noge kako bih se usprotivio sucu, poremetio sastanak gradske vijećnice ili izvikivao policajcu jer je prešao granicu.“ Zatim je dodao da će se ubuduće njegov rad, kao i njegov život, „sve više okretati kolicima, ako tako mogu reći“. „Ali sada sam ovdje, više se ne skrivam, s jasnim razumijevanjem svoje bolesti, s kotačima čvrsto pod sobom, spreman za sljedeće poglavlje u svom životu i karijeri“, rekao je. „Veselim se utjelovljavanju likova koji žive svoje živote u kolicima, stvarajući reprezentativniji svijet na filmu i televiziji“, napisao je. Zaključujući objavu, Bailey je poručio: „Isti čovjek. Isti glumac. Isti umjetnik. Sada s kotačima.“

