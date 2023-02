Upoznajte sve natjecatelje nove sezone 'Plesa sa zvijezdama' koji starta ovog proljeća

Produkcija Nove TV najavljuje pravi spektakl ovog proljeća, a show "Ples sa zvijezdama" s nestrpljenjem čekaju, kako gledatelji ispred TV ekrana, tako i mentori, zvijezde i članovi žirija Igor Barberić, Marko Ciboci, Franka i Larisa Lipovac Navojec.

Pripreme za novu sezonu su u tijeku, a sada su poznata i imena 13 zvijezda koji su prihvatili plesni izazov i koji će ovog proljeća stati na plesni podij najvećeg plesno glazbenog spektakla u zemlji, showa ''Ples sa zvijezdama''. Na popisu zvijezda nove sezone hit showa Nove TV nalaze se tako Tara Thaller, Petra Kurtela, Emilija Kokić, Ana Zaninović, Deniss Grgić, Alen Liverić, Frano Ridjan, Marco Cuccurin, Dario Zurovec, Daria Lorenzi Flatz, Maja Drobnjaković, Fran Lauš i Mario Mandarić.

Zvijezde otkrivaju svoja očekivanja od plesnih partnera i nastupa na najpoznatijem plesnom podiju. Glumica Tara Thaller koja gaji veliku ljubav prema plesu, otkriva ususret početku showa: ''Najbitnije bi mi bilo da se slažemo i da mi odgovara pristup i kako će me netko učiti plesati. Od plesnih stilova najviše mi se sviđaju rumba i jive''. Zvjezdanoj ekipi showa pridružuje se i pjevačica Emilija Kokić koja kaže: ''Uzbuđena sam i zanima me kakva ću biti učenica. Možda ću malo bolje razumjeti kako je mojim polaznicima u školi pjevanja.''

Franu Ridjana sada ćemo vidjeti također u jednoj novoj ulozi, a poznati televizijski voditelj veseli se novom iskustvu: ''Veselim se ovom izazovu, te iako sam se bavio već jednom vrstom plesa, ovo je za mene nešto sasvim novo''. Glumica Petra Kurtela kaže kako još nema dojam kako će se snaći na plesnom podiju, a ususret uzbudljivom razdoblju kaže: '' Ples definitivno nije nešto što znam da rasturam i da mi dobro ide, ali možda se iznenadim. Kako god bilo, vjerujem da će se ljudi zabaviti gledajući nas. Moji prijatelji sigurno hoće.''

U plesne cipele uskače i poznati influencer Marco Cuccurin kojeg ćemo također gledati kao jednog od natjecatelja najvećeg zabavnog plesnog spektakla. ''Priželjkivao sam biti u showu 'Ples sa zvijezdama'. Odrastao sam uz svoju nonu koja je uvijek gledala ovaj show, tako da mi se ostvaruje želja. Ja sam bio onaj dečko koji bi uzeo nonu i prijateljicu i glumio da je u 'Plesu sa zvijezdama', pa mogu sa sigurnošću reći da je ovo ostvarenje mojih snova", iskren je Marco. Ovo će biti i sasvim novo iskustvo za cijenjenog chefa Maria Mandarića koji otvoreno kaže: ''Iako je ples totalno van moje komfor zone, mislim da ću se u plesnim cipelama snaći jako dobro. Projektu pristupam jako profesionalno i kao i u kuhinji dajem se sto posto u to. Od showa očekujem prvenstveno da se zabavimo''.

Sportašicu Maju Drobnjaković koju su gledatelji imali priliku upoznati u jednoj epizodi prošle sezone, sada ćemo gledati kao jednu od 13 natjecatelja.''Nastupila sam prošle sezone kao gost Jeleni i Marku u trio plesu. Bilo mi je jako drago i bilo je to jedno veliko iskustvo. Definitivno me iznenadio i poziv za sudjelovanje u showu ove sezone, ali zbog iskustva u prošloj sezoni pristala sam i ovaj put bez prevelikog razmišljanja, ali s velikim oduševljenjem''.

Prvi puta u ''Plesu sa zvijezdama'' nastupit će kao kandidat i jedan političar, a radi se o gradonačelniku Svete Nedelje. Dario Zurovec objašnjava kako to da se odlučio za ovakav pothvat: ''Volim rušiti stereotipe, proširivati znanje i vidike pa se nadam da ću u showu pokazati kako postoje i malo drugačiji političari. Ples volim od malena pa mi je poziv u Ples sa zvijezdama jako dobro došao''. Influencerica i umjetnica Deniss Grgić će na neko vrijeme zamijeniti likovnu umjetnost s plesnom. ''Kao dijete sam ples odabirala kao slobodnu aktivnost, likovna umjetnost je u nekom trenutku prevladala, ali ljubav prema plesu je ostala. Uzbuđena sam i jedva čekam da krene. Kao vizualna osoba veselim se kostimima i scenografiji pa mislim da će Ples sa zvijezdama objediniti moje dječje snove vizualnih dojmova i pokreta plesa na podiju.'', izjavila je Deniss.

Iz glumačkog svijeta stižu i Alen Liverić i Daria Lorenzi Flatz. O plesačkom iskustvu Alen kaže: ''Plesao jesam u kazališnim predstavama, ali to ne bih mogao nazvati takvim plesom kakav ovaj show nudi. To je stvarno fantastično i to mi predstavlja izazov''. Daria, koju gledamo i u popularnoj seriji Kumovi, balansirat će između dva seta Nove TV, te ne krije svoju veliku ljubav prema plesu i izazovima pred kojima se nalazi: ''Teško je reći zašto netko nešto voli, ali meni je rad s tijelom i bavljenje plesom i pokretom nešto u čemu sam najsretnija.''

Sportaš i influencer Fran Lauš također je spreman za plesnu pustolovinu, te spremno otkriva svoje prednosti i nedostatke: ''Možda to što sam u sportu cijeli život će mi pomoći oko toga da izdržim treninge i tempo kojim ćemo raditi na koreografijama, a sputati bi me mogla moja ukočenost koja vjerojatno neće ići u prilog kod nekih plesnih pokreta''. Još jedna sportašica se pridružila kandidatima nove sezone showa, Ana Zaninović. ''Moja očekivanja kao bivšem sportašu je naravno pobjeda. Ples sa zvijezdama pratim odavno, i uvijek je ta emisija, to jest ples, bio moja skrivena želja. Volim ples i uvijek sam htjela naučiti različite plesne stilove, ali nikad nisam imala vremena i prilike se tome posvetiti'', izjavila je Ana.

U ''Plesu sa zvijezdama'' poznatim imenima pridružuju se profesionalni plesači, mentori koji će naše zvijezde pripremiti za glamurozni plesni podij, te s kojima će skupa zasjati na pozornici. I u ovoj sezoni ulogu mentora prihvatili su profesionalni plesači i plesačice koje smo već imali priliku gledati u hit showu, a nova sezona nam donosi i neka nova plesačka imena.

