FOTO Evo kako je izgledala polufinalna večer omiljenog 'The Voice Kidsa'

"Ako je netko večeras mislio da će moći mirno sjediti — oprostite, naši polufinalisti imaju druge planove. Četiri tima, šesnaest glasova i jedna pozornica koja je u ovom trenutku najuzbudljivije mjesto u Hrvatskoj.” Ovim su riječima voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić najavili uzbudljivu polufinalnu večer druge sezone „The Voice Kidsa“. Večer je počela glazbenim medleyem polufinalista koji su svoja mjesta izborili u dvije uzbudljive emisije troboja. Mentori Vanna, Mia, Tolja i Gobac još samo večeras odlučuju kojih je to osmero finalista, a u završnoj emisiji iduće subote o pobjednici ili pobjedniku ove sezone odlučivat će isključivo gledatelji svojim glasovima.

Prvih četvero polufinalista, Mia, David, Niko i Dorijan, dolaze iz tima Vanna, a pričom o sebi i svojim osobnostima podsjetili su nas na svu iskrenost i radost zajedničkog putovanja. Prvi je nastupio David Šimunov s pjesmom “Speak Softly, Love” (Nino Rota, “The Godfather Love Theme”). Publika ga je tijekom nastupa nekoliko puta nagradila pljeskom. “Otvorili smo polufinale s možda najvećim tremarošem”, odjavila je njegov nastup mentorica Vanna te najavila nastup Mije Staraj. Pjesma “Ja za ljubav neću moliti” (Nina Badrić) bila je njezin izbor. “Biserna djevojko, hvala ti”, izjavila je mentorica i najavila drugi dio priče o iznenađenju koje joj je njezin tim pripremio na probi. Pjesmu “Just The Way You Are” (Bruno Mars) izveo je Niko Huljev Žuvan, uz glasnu potporu publike i navijača. Četvrti u timu, Dorijan Novoselac, izveo je baladu “Jednom kad noć” (Opća opasnost) i ponovno zaslužio komplimente. Nakon što su ostali mentori vidno emotivnoj Vanni pokušali pomoći u donošenju odluke, došao je red na prvu odluku. U finale s Vannom i njezinim timom idu Niko Huljev Žuvan i David Šimunov.

Nakon što smo čuli i vidjeli prve reakcije prvih finalista, na redu je Toljin tim u kojemu su Viktor, Tihana, Josip i Tia Paola. Priča o njihovim pripremama za polufinale pokazala je koliko se ozbiljno radi i promišlja o nastupu, ali i kako se zabavlja i opušta na probama. Prvi je nastupio Viktor Kolmar s pjesmom “Shut Up And Dance” (Walk the Moon). “Vidi se da si od svoje druge godine na pozornici. To je to”, komentirao je mentor Marko te najavio Tihanu Marković, čiji je odabir pjesme “Pjesmo moja” (Zdravko Čolić) publika nagradila velikom potporom, a mentor lijepim riječima. U predahu prije nastupa Josipa Makara ponovno smo imali priliku vidjeti kako izgledaju probe u opuštenijim trenucima. Zatim je došao red na pjesmu ”Milioner” (Zvonko Špišić). Josip je zaslužio velike komplimente mentora, publike i navijača. Ostao je nastup Tie Paole Pervanić, a njezin izbor bila je pjesma ”Lost on You” (LP). „Ti si najmuzikalnije biće na koje sam naletio u zadnje vrijeme. Ti si talent koji je formirao sam sebe“, rekao je Tolja, a prije donošenja konačne odluke, ostali mentori pokušali su mu pomoći, svatko na svoj način. Nakon riječi zahvale, Tolja je odlučio da u finale idu Tia Paola Pervanić i Tihana Marković.

Iskrene i vrlo emotivne reakcije obilježile su odluke o finalistima, a zatim je došao red na Nikol, Emily, Marka i Franku, odnosno tim mentora Gopca. Mnogo veselja, smijeha, neočekivanih situacija, izbora, ali i ozbiljnoga rada stoji iza svakog polufinalnog nastupa. Prva je na pozornicu izašla Nikol Kutnjak koja je otpjevala pjesmu ”Suza za zagorske brege” (Vice Vukov). Publika joj je nastup nekoliko puta nagradila pljeskom, a mentor na svoj način ”začinio” posebnim riječima. Emily Maras izvedba pjesme ”I’m With You” (Avril Lavigne) donijela je iskrenu potporu publike. Još malo atmosfere s proba, a nakon toga sjajna izvedba pjesme “I’m Not The Only One” (Sam Smith) i Marko Stanić koji je ponovno osvojio sve u studiju. Franka Prižmić posljednja je iz Gopčeva tima, a njezin izbor bila je pjesma “Hold Back The River” (James Bay). “Ne mogu izdržati i moram reći da je Franka bolesna i pod tabletama zbog jake prehlade nastupila. Odlična si bila”, rekao je Dado Gobac. Mia i Tolja svojim komentarima i pohvalama “kupili” su malo vremena, a onda je Gobac odlučio da u finale idu Nikol Kutnjak i Franka Prižmić.

Na Gopčevu odluku reagiralo se suzama i vrlo emotivnim riječima, a zatim je došao red na Mijin tim u kojem su Lorena, Leon, Franka i Ana. U njihovoj priči čuli smo zanimljive pjesme koje ih najbolje opisuju. Prva je na pozornicu izašla Lorena Mioč s pjesmom “Nogometna utakmica” (Beti Jurković). Možda neočekivan izbor, ali komplimenti i potpora za taj nastup stizali su i od mentorice i od publike. Leon Jambrek moćno i na svoj način donio je pjesmu “Nek te zagrli netko sretniji” (Tony Cetinski), uz ovacije publike i navijača, a mentorica mu je zahvalila na svemu što je donio na ovo putovanje. Franka Žužić, njezin odabir i izvedba pjesme “Cups (When I’m Gone)” (Anna Kendrick) sigurno će samo otežati mentoričinu odluku jer je zaista imala vrhunski nastup. Četvrta iz tima, Ana Ajduković, publiku je ostavila bez daha, a na licima mentora i navijača izazvala brojne emocije izvedbom pjesme ”Je Suis Malade” (Lara Fabian). ”Tvoja osjećajnost i tvoja osobnost, na to sam beskrajno ponosna”, rekla je nakon nastupa Mia. I ostali mentori davali su komplimente za sve nastupe i pokušali pomoći Miji. No vrijeme je odluke i uz još nekoliko emotivnih i motivirajućih riječi Mia odlučuje da u finale idu Ana Ajduković i Franka Žužić.

Uz mnogo emocija i napetosti, pokoju suzu, ali i iskrenog uživanja u nastupima, osmero mladih pjevačica i pjevača dobilo je mjesto u finalu emisije „The Voice Kids Hrvatska“. Nakon što su ponovno izašli na pozornicu, uz veliku potporu publike i mentora, voditelji su najavili veliko finale iduće subote, 17. siječnja, na Prvom programu HRT-a. U finalu će glasati i odlučivati isključivo gledatelji. Svojim pozivima odlučit će tko je pobjednica ili pobjednik druge sezone „The Voice Kidsa“. Polufinalnu emisiju „The Voice Kids Hrvatska“ reprizno možete pogledati u nedjelju,11. siječnja, na Prvom programu HRT-a u 17:00 ili na platformi HRTi. Na društvenim mrežama (Facebooku, Instagramu, TikToku), službenom YouTube kanalu i internetskoj stranici možete saznati što se sve događa iza kamera.

Velika završnica druge sezone „The Voice Kidsa“ na rasporedu je iduće subote, 17. siječnja, na Prvom programu HRT-a.