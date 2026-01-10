Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
POTRESNA PRIČA

Favorit Dore proživio je tešku obiteljsku tragediju: 'Sudbina nam je oduzela najvoljeniju osobu'

Pula: Centar grada pun posjetitelja, održan i koncert Devina Juraja
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
10.01.2026.
u 17:51

Jedan od favorita ovogodišnje Dore, mladi pjevač, plesač i autor Devin Juraj, svojom je pjesmom “Over me” brzo osvojio publiku. No, iza njegovog uspjeha krije se i bolna obiteljska priča

Nakon što su predstavljene sve 24 pjesme za nadolazeću Doru, koja će se održati u veljači u Zagrebu, obožavatelji Eurosonga odmah su počeli s analizama i prognozama, a nekoliko se imena već istaknulo kao potencijalni favoriti. Među njima je i svestrani Devin Juraj, koji se natječe s pjesmom “Over Me”, za koju je sam napisao glazbu i tekst. Publika ga se sjeća još kao 16-godišnjeg finalista “Supertalenta”, ali i kao plesača koji je pratio Albinu Grčić u njezinoj pobjedničkoj izvedbi pjesme “Tick-Tock” na Dori 2021. godine. Svoj je talent pokazao i u popularnom showu “Tvoje lice zvuči poznato”, čime je potvrdio status umjetnika stvorenog za scenu.

Iza sjajnih reflektora i energičnih nastupa, Devin nosi priču o velikoj životnoj borbi i neraskidivoj vezi s majkom Vivianom Juraj Sokolić, koja mu je najveća podrška u karijeri i životu. U nedavnom intervjuu za Story, Viviana je otvoreno progovorila o njihovom specifičnom odnosu, Devinovom odrastanju, ali i o teškom gubitku koji je zauvijek obilježio njihove živote. Priznala je kako je na početku njihov odnos bio izrazito težak i kako se s njim kao bebom nikako nije snalazila.

“Devin i ja imamo jedan specifičan život. On je bio jako željeno dijete, plod ljubavi i dijeljenja te ljubavi između mene i njegova oca. Međutim, kad se Devin rodio, on i ja smo bili na nekakvoj ratnoj nozi od prvog trenutka. Ništa nisam mogla s njim. Ne mogu ga staviti spavati, ne mogu ga obući… Mislim, to je bilo vrištanje i plakanje - prisjetila se Devinova majka, dodavši kako je ključnu ulogu u tim prvim danima imao njegov otac Tomislav. - On je uspijevao s njim sve, a ja ništa, do petnaest dana prije prvog odlaska u vrtić - opisala je Viviana.

No, upravo tada njihovu je obitelj zadesila velika tragedija. - Nažalost, tada nam je sudbina oduzela najvoljeniju osobu i Devin je bio predodređen ostati sa mnom. Nakon toga smo postali mama i sin, i prijatelji. Naš je odnos baziran na iskrenosti i na povjerenju. On je uvijek imao pravo glasa, argumentirati nešto, i ja sam to uzimala u obzir - ispričala je Viviana, naglasivši kako je povjerenje ključ svega, jer se ono stječe godinama, a gubi se vrlo lako, s čime se i Devin složio.

VIDEO Evo koga ljubi domaći miljenik žena: Romantični trenuci osvanuli su na društvenim mrežama
Pula: Centar grada pun posjetitelja, održan i koncert Devina Juraja
1/12

Upravo ta iskrenost i emocija koju nosi u sebi možda su ključ uspjeha njegove pjesme “Over Me”, koja je izazvala lavinu komentara na YouTubeu. Publika ga obasipa komplimentima, a mnogi ga već vide kao predstavnika Hrvatske na Eurosongu u Beču. - “I glumac, i pjevač, i kompozitor, i plesač, i lijep i zgodan. Bog nije štedio”, “Definitivno ulazi u moj top tri ove godine, vokal je odličan, glazba zvuči svjetski! Ovako nešto bi daleko doguralo”, “Konačno pjesma na svjetskoj razini” - samo su neki od komentara podrške.

Ipak, kao i obično, mišljenja su podijeljena. Dok jedni hvale moderan zvuk i Devinov scenski potencijal, drugi su nešto skeptičniji. - “Mogao je biti bolji aranžman za Eurosong za ovaj žanr. Dobar vokal, ali pjesma bi se teško plasirala u finale”, jedan je od kritičkih osvrta. Bez obzira na to, prevladavaju poruke podrške, a talentirani mladić s teškom životnom pričom bez sumnje se prometnuo u jednog od glavnih favorita ovogodišnje Dore.

Ključne riječi
showbiz otac majka Eurosong Dora 2026. Devin Juraj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!