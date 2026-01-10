Favorit Dore proživio je tešku obiteljsku tragediju: 'Sudbina nam je oduzela najvoljeniju osobu'

Nakon što su predstavljene sve 24 pjesme za nadolazeću Doru, koja će se održati u veljači u Zagrebu, obožavatelji Eurosonga odmah su počeli s analizama i prognozama, a nekoliko se imena već istaknulo kao potencijalni favoriti. Među njima je i svestrani Devin Juraj, koji se natječe s pjesmom “Over Me”, za koju je sam napisao glazbu i tekst. Publika ga se sjeća još kao 16-godišnjeg finalista “Supertalenta”, ali i kao plesača koji je pratio Albinu Grčić u njezinoj pobjedničkoj izvedbi pjesme “Tick-Tock” na Dori 2021. godine. Svoj je talent pokazao i u popularnom showu “Tvoje lice zvuči poznato”, čime je potvrdio status umjetnika stvorenog za scenu.

Iza sjajnih reflektora i energičnih nastupa, Devin nosi priču o velikoj životnoj borbi i neraskidivoj vezi s majkom Vivianom Juraj Sokolić, koja mu je najveća podrška u karijeri i životu. U nedavnom intervjuu za Story, Viviana je otvoreno progovorila o njihovom specifičnom odnosu, Devinovom odrastanju, ali i o teškom gubitku koji je zauvijek obilježio njihove živote. Priznala je kako je na početku njihov odnos bio izrazito težak i kako se s njim kao bebom nikako nije snalazila.

“Devin i ja imamo jedan specifičan život. On je bio jako željeno dijete, plod ljubavi i dijeljenja te ljubavi između mene i njegova oca. Međutim, kad se Devin rodio, on i ja smo bili na nekakvoj ratnoj nozi od prvog trenutka. Ništa nisam mogla s njim. Ne mogu ga staviti spavati, ne mogu ga obući… Mislim, to je bilo vrištanje i plakanje - prisjetila se Devinova majka, dodavši kako je ključnu ulogu u tim prvim danima imao njegov otac Tomislav. - On je uspijevao s njim sve, a ja ništa, do petnaest dana prije prvog odlaska u vrtić - opisala je Viviana.

No, upravo tada njihovu je obitelj zadesila velika tragedija. - Nažalost, tada nam je sudbina oduzela najvoljeniju osobu i Devin je bio predodređen ostati sa mnom. Nakon toga smo postali mama i sin, i prijatelji. Naš je odnos baziran na iskrenosti i na povjerenju. On je uvijek imao pravo glasa, argumentirati nešto, i ja sam to uzimala u obzir - ispričala je Viviana, naglasivši kako je povjerenje ključ svega, jer se ono stječe godinama, a gubi se vrlo lako, s čime se i Devin složio.

VIDEO Evo koga ljubi domaći miljenik žena: Romantični trenuci osvanuli su na društvenim mrežama

Upravo ta iskrenost i emocija koju nosi u sebi možda su ključ uspjeha njegove pjesme “Over Me”, koja je izazvala lavinu komentara na YouTubeu. Publika ga obasipa komplimentima, a mnogi ga već vide kao predstavnika Hrvatske na Eurosongu u Beču. - “I glumac, i pjevač, i kompozitor, i plesač, i lijep i zgodan. Bog nije štedio”, “Definitivno ulazi u moj top tri ove godine, vokal je odličan, glazba zvuči svjetski! Ovako nešto bi daleko doguralo”, “Konačno pjesma na svjetskoj razini” - samo su neki od komentara podrške.

Ipak, kao i obično, mišljenja su podijeljena. Dok jedni hvale moderan zvuk i Devinov scenski potencijal, drugi su nešto skeptičniji. - “Mogao je biti bolji aranžman za Eurosong za ovaj žanr. Dobar vokal, ali pjesma bi se teško plasirala u finale”, jedan je od kritičkih osvrta. Bez obzira na to, prevladavaju poruke podrške, a talentirani mladić s teškom životnom pričom bez sumnje se prometnuo u jednog od glavnih favorita ovogodišnje Dore.