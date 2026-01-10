Naši Portali
KAŽU KINEZI

VIDEO Naša legendarna glumica izazvala buru reakcija savjetima kako piti vodu

10.01.2026.
u 10:35

Povodom ulaska u novu, 2026. godinu, glumica Vitomira Lončar s publikom je podijelila nekoliko mudrosti o osnovnoj životnoj potrepštini svakog čovjeka

Jučer je na društvenoj mreži Facebook osvanuo video domaće glumice, producentice, doktorice znanosti i znanstvenice, Vitomire Lončar, u kojem pratiteljima prenosi pet savjeta Kineza kako pravilno piti vodu. - Koje nove navike i promjene želiš u 2026. godini? Neka 2026. napokon bude - godina promjene! - stoji u opisu objave.  

- Kinezi kažu kako treba piti vodu. Reko, pa čekaj malo, sad smo već na filozofiji. Kako treba piti vodu? Ne znamo kako treba piti vodu? - započela je svoje obraćanje Lončar, pa krenula nabrajati. - Pet pravila. Pravilo broj jedan: Uvijek se pije topla ili vruća voda, nikada hladna. Pravilo broj dva: Nikad se voda ne pije u velikim gutljajevima, uvijek se pije u malim gutljajevima. Pravilo broj tri: Apsolutno nikada se voda ne smije piti za vrijeme obroka. Nekad smo mi uvijek to govorili kad bi servirali piće: Jesi krava ili svinja? Naime, svinje piju kada i jedu, a krave piju nakon što jedu. Dakle, Kinezi smatraju da bi svi trebali biti kao krave da pijemo nakon što završimo s hranom. Četvrta stvar: Trebamo uvijek prije spavanja popiti malo, ne puno vode. I peta stvar: Vode se treba piti ni previše ni premalo. Kada pijemo previše vode, stradaju bubrezi. Kada pijemo premalo vode, strada sve ostalo. Dakle, pitaj svoje tijelo - završila je s lekcijom o vodi glumica.

Objava je izazvala bezbroj podijeljenih reakcija i komentara. Neki su dodali još pokoji savjet o unošenju vode: - Ayurveda kaže da ne treba piti vodu ni za vrijeme, a pogotovo ne nakon jela, jer gasi vatru probave. Najbolje je prije jela, a time ujedno potičemo osjećaj sitosti - napisala je jedna komentatorica, dok su se ostali šalili: - "Zaključak, bolje piti vino", "Voda nije dobra ni u cipelama", "Gospođo,  zaboravili ste jedno pravilo ,voda se pije isključivo mokra", "Pije se kad si žedan", "Kako preživjeti u Hrvatskoj sa minimalcem ako znaju formulu" - neki su od komentara. Jedan komentator nije se složio s prvim pravilom: - Kod sportskih aktivnosti pije se hladnija voda posebno ako se pije izotonicno piće koje treba biti rashađeno kako bi se apsorbiralo. Zato u vrućim danima hladna lubenica ili neko drugo voće daje odličnu okrepu - tvrdi. 

Vitomira Lončar o novoj životnoj ulozi: Nisam klasična baka, a ni klasična mama. Ja sam 11 dana od carskog reza išla raditi
Zagreb: Premijerom predstave Prava stvar Mala scena proslavila 25 godina rada
1/13

Podsjetimo, Vitomira Lončar je jednom prilikom progovorila o dijagnozi epilepsije koju je dobila s 15 godina: - Između 13. i 15. godine dogodilo mi se nekoliko nesretnih slučajeva prilikom kojih sam dobila udarce u glavu. Na skijanju sam se u velikoj brzini zaletjela u kuću, slomila ruke i dobila potres mozga; za vrijeme predstave ‘Na vjetru svirala’ u PIK-u palo mi je na glavu željezno koplje i ponovno sam dobila potres mozga. U to sam vrijeme u gimnaziji igrala i košarku (još se nije znalo da ću ostati niža od 160 cm!) i na Europskom prvenstvu, gdje sam igrala u ekipi IV. gimnazije, za vrijeme utakmice dobila sam snažan udarac u glavu i – ponovno završila u bolnici. Tada su počele teške glavobolje, pretrage i liječenje, početak uzimanja terapije. Roditelji mi nisu rekli kakve lijekove uzimam i koja mi je dijagnoza. Tek sam u odrasloj dob iz dokumentacije zaključila da su to bili antiepileptici. U mojoj se obitelji o tome naprosto – nije razgovaralo - ispričala je Vitomira tada za Ordinaciju.hr. Obitelj joj je bila podrška, ali svjesna je kako mnogi nemaju tu sreću i zna kako su mnogi stigmatizirani zbog ove dijagnoze.
IvanR
IvanR
10:55 10.01.2026.

Kinezi žive 10 g kraće od EU. Pljuju gdje stignu. Nisu me posebno oduševile njihove navike ali disciplina i nacionalizam da. Što ih dalje od nas.

