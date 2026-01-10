Ima 23 godine, a njezin suprug 46: 'Ne dopuštam da mi ljubomorni ljudi smetaju!'

Kad su se 23-godišnja influencerica Gianna D'Alessio i njezin dvostruko stariji suprug Greg (46) upoznali preko posla u lipnju 2022., nitko od njih, tvrdi ona, nije planirao vezu. Ipak, dogodila se ljubav na prvi pogled, a već mjesec dana kasnije započeli su vezu i uselili se zajedno. Šest mjeseci potom, u prosincu 2022., stali su pred matičara, a godinu i pol nakon početka veze dobili su kćer Melody.

Par se nedavno ponovno našao u središtu pažnje nakon što je na TikTok-u objavio video otkrivanja spola drugog djeteta u kojem su podijelili da im stiže još jedna djevojčica. Snimka je prikupila više od 41 milijuna pregleda i milijune lajkova, ali i lavinu zlobnih komentara. - “Mislila sam da ti je to tata”, “Izgleda dovoljno star da joj bude otac” i “Ovo je tužno” - samo su neki od najčešćih.

Gianna tvrdi da ju pogotovo zabavljaju optužbe na internetu da je s Gregom “samo zbog novca”. - Jedina prepreka koju smo imali u našoj vezi su ljubomorni ljudi koji nas pokušavaju uništiti. Ipak, ne dopuštam da mi smetaju. Činjenica da naša veza smeta strancima govori više o njima nego o nama. Ako išta, njihove me riječi nasmijavaju. Srećom, nisam dobila nikakve komentare od prijatelja i obitelji. Jednom, u liječničkoj ordinaciji, recepcionarka je pitala: ‘A je li ovo tata?‘, a mi smo se nasmijali - ispravila sam je i rekla da mi je suprug. Bila je iznenađena što sam se udala tako mlada i rekla je da izgledam kao dijete - ispričala je D'Alessio anegdotu za portal Need To Know.

FOTO Više se ne skrivaju! Pojavile se prve fotografije Marijana Kustića i njegove odabranice

Gianna naglašava da prije Grega nije izlazila ni sa starijim ni s mlađim muškarcima i da je, u trenutku kad su se upoznali, bila uvjerena da ne želi vezu. - Sve se dogodilo jako brzo, ali njegove godine nikad mi nisu bile problem. I on ima još dvoje djece, koja su sretna što imaju još jednu majku. Zahvalna sam što sam pronašla nekog tko je dobar prema meni. Zbog njega sam shvatila što je iskrena ljubav - kaže influencerica.

Dok se rasprave o velikim dobnim razlikama redovito rasplamsavaju na društvenim mrežama, Gianna i Greg odlučili su živjeti izvan tuđih projekcija. - Nemojte dopustiti da vas mišljenja drugih ljudi spriječe da imate ono što želite. To je vaš život, ne njihov. Ljudi koji su vam važni bit će sretni zbog vas. Greg je moj najbolji prijatelj, ne mogu zamisliti svoj život bez njega - poručila je za kraj D'Alessio.