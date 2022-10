Srpska voditeljica koja je preživjela tešku nesreću: 'Ležala sam i čula strah i posljednje riječi mnogih ljudi'

Srpska voditeljica Dea Đurđević 2019. godine je doživjela stravičnu nesreću u kojoj joj je autobus otkinuo desnu ruku. Dea se nakon nesreće uspjela izboriti sa svim problemima i povredama koje je imala. Počela je raditi nakon šest mjeseci, a zahvalna je na velikoj podršci partnera i obitelji.

Voditeljica se sada za srpske medije prisjetila tog teškog perioda, vremena koje je provela u bolnici.

- Bila sam sigurna da ću se probuditi i bila sam sigurna da ću imati ruku, da će oni meni prišiti ruku. Ja sam imala problem i sa srcem i sa plućima i s kralježnicom i hodom, to su bile višestruke povrede i svaka od njih je zapravo mogla da završi smrću. Ja sam bila uvjerena da ću preživjeti - rekla je Đurđević u emisiji 'Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović'.

Dodala je i da nije uopće bila tužna zbog toga što joj se dogodilo.

- Nisam plakala zato što sam bila tužna. Ja sam bila izuzetno sretna. Svako jutro kada se probudim u bolnici ja sam bila sretna zato što sam se probudila. Oko mene su ljudi umirali, ja sam ležala na odjelu za intenzivnu njegu gdje je bilo normalno da neko premine. Tri i pol mjeseca sam tu ležala i čula strah i posljednje riječi mnogih ljudi, bila sam presretna svaki put kad otvorim oči, to je to, probudili smo se i ovog jutra, 'hajdemo sad dalje. Meni je to tako bilo i davalo snagu, stalno sam mislila što ću ja raditi za mjesec, za dva, za pet, što ću raditi...

Na posao se vratila za samo šest mjeseci.

- Da, bila je prva emisija za šest mjeseci iako su rekli da ću godinu dana biti na intenzivnoj, na što sam im rekla ja nemam vremena, ja sam mlada žena da bih ovdje ležala, ja stvarno vas volim, ali vodite me na ručak, nema potrebe da ja ležim ovdje toliko dugo. Mislim da su i oni negdje vjerovali u mene, ali negdje sam i ja u nekim momentima bila nerealna - naglasila je voditeljica.

Dodala je i da je puno sretnija nego što je bila prije nesreće.

- Ja sam puno sretnija nego prije nezgode. Puno. Zato što, kao prvo znam da može biti mnogo gore nego što je sada, ali ne zato, nego zato što ljudi nisu svjesni koliko je dobro kada se probudiš u svom krevetu i kada imaš prozor. Ja sam tri i pol mjeseca ležala bez prozora, dan je kada mi kažu da je dan, noć kada mi oni kažu da je noć. Poslije tri i pol mjeseca prvi put izađem i nitko mi ne kaže da je proljeće, ja sam i dalje mislila da je zima. Ta sreća kada se probudiš u svom krevetu i vidiš sunce, i odeš sam u toalet, ne treba te nitko voditi, ne treba ti pelena ne treba ti ništa... Zato mislim da sam mnogo sretnija jer ja sad znam cijeniti ono što nisam cijenila - zaključila je.

