Srpska umjetnica spasila zvijezdu od pakla droge: Čudno liječenje, golo trčanje kroz travu...

Nerijetko u svojim intervjuima pjevačica i glumica Lady Gaga ističe svoje divljenje prema umjetnici Marini Abramovič i naglašava koliko ju njezino djelovanje inspirira. Ipak, čini se da dvije zvijezde ne veže samo umjetnost.

Naime, Lady Gaga je već nekoliko puta javno progovorila o vlastitim problemima s ovisnošću, a iz istih ju je navodno spasila upravo Marina Abramovič, piše Blic. Njih dvije su surađivale 2013. godine nakon čega su ostale prijateljice, a Marinin brat tvrdi da je upravo ona zaslužna za Gagino uspješno odvikavanje od droge.

Foto: Donna Ward/Press Association/PIXSELL

- Marina je vodila Lady Gagu u neku kuću u New Jerseyju. Tamo borave ljudi koji se skidaju s opijata, koliko sam ja upućen. Znam da to liječenje čudno i da oni trče goli kroz neku travu. Međutim, pomoglo je i Lady Gaga se skinula s droge uz Marininu pomoć - rekao je Velimir Abramovič.

Inače, Gaga je u svojoj biografiji "Everyone Loves You When You Are Dead" objavljenoj ranije ove godine pričala o ovisničkoj prošlosti i opisala kako je to izgledalo dok je bila ovisnica. Čak u jednom dijelu knjige, autora Neila Straussa, Gaga tvrdi da se ponekad prenerazi dok razmišlja o tome kako je ležala u svom stanu u New Yorku okružena bubama i žoharima dok se kokain ocrtavao na zrcalima oko nje. Nije ju ništa interesiralo osim stvaranja glazbe i drogiranja.

Govori kako je eksperimentirala s drogom u umjetničke svrhe, baš kao što su radili David Bowie i Mick Jagger. Istaknula je kako nije imala loše djetinjstvo, već je sve bio dio vlastite potrage za "umjetničkim putovanjem".

- Nisam imala loše djetinjstvo. Sve stvari kroz koje sam prošla bile su dio moje vlastite potrage za umjetničkim putovanjem da se zaj**em kao (Andy) Warhol i Bowie i Mick - piše u knjizi.