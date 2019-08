Droga, depresija i izolacija su iza nje! Pjevačica sada pažnju privlači burnim ljubavnim životom

Oscarom nagrađena za filmski glazbeni hit “Shallow”, Lady Gaga je često pod povećalom medija. Ona je umjetnica s nizom talenata i s konstantnom potrebom da kreira i stvara. Na taj način pokazuje svoje emocije, svoje poglede na svijet.

Doživljavamo je prije svega kao glazbenicu snažnog emotivnog glasa i izražene ekscentričnosti u izgledu i scenskom nastupu. Ona želi biti drugačija, želi na svaki način reći svoju poruku cijelom svijetu, pokazati svoju posebnost i originalnost. Pretjerala je naglašavajući svoju vizualnu pojavnost pa je njezin glas ostao u drugom planu. A glas joj je snažan i moćan kada pjeva, no kada se izražava govorom tada nije naročito zanimljiva niti njezin glas tada nije šarmantan.

Svojim pjesmama želi dijeliti duhovne interese, radost i moralne pouke. Odgojena je uz intelektualni pristup. U školi je imala problema jer joj je bilo dosadno. Nikada nije podnosila kritike i vrlo je osjetljiva na to. Kao dio bunta prema grubom okruženju Gaga je prolazila mladalačku fazu bijega u droge, depresiju i izolaciju. To je još jedan znak njezinih iznimno velikih kreativnih potencijala ma kako to apsurdno izgledalo. I partneri joj moraju biti zanimljivi, s istim interesima, koji joj daju slobodu u vezi, ali koji pokazuju emocije i privrženost. Ona je emocionalno tempirana bomba. Iako mrzi ljubomoru koju su joj partneri pokazivali, Lady Gaga je posesivna i ljubomorna sa snažnim unutarnjim dramama. Nije ljepotica, ali je seksualno vrlo privlačna i sviđaju joj se isključivo zgodni muškarci.

Pred njom je još niz nagrada ove godine, ali najvažnije je da joj je filmski Oscar dao sasvim novi smjer u životu, novi smisao, novi polet i novu kreativnu energiju. Nije slučajno što je njezina prva filmska uloga bila u filmu u čijoj zadnjoj verziji je isti lik glumila Barbara Streisand – one su fizički slične, obadvije fantastičnih glasovnih interpretacija. Sasvim sigurno nastavljaju se intrige oko njezinog ljubavnog života i odnosa s Bradley Cooper.

Ona i on zbog karijere igraju se s medijima, ali vode igru između sebe. Njih dvoje nisu neki kompatibilan par za dugoročnu vezu, ali u tom svijetu ljudi probaju biti zajedno dok traje i ne pitaju se što će biti sutra. Bude li Gaga s njime u vezi, mora se pomiriti s njegovom dominacijom i biti spremna na žrtve i bol. Od studenog ćemo imati jasnu sliku njezina ljubavnog života. Ono što je sigurno nova je filmska uloga koja se piše ekskluzivno za nju.

