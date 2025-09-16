Sretni obožavatelji imaju priliku osvojiti druženje s Miach: Sve što trebate je nastaviti stihove njezinih hitova

Poznata hrvatska glazbena zvijezda Miach po prvi put u karijeri organizira tzv. Meet&Greet događaj u suradnji s radijem Enter Zagreb.

Riječ je o nagradnoj igri radija Enter Zagreb, a koncipirana je tako što je u redakciji postavljen "zid od 15 kutija." Svaka kutija označena je brojem od 1 do 15 i u sebi skriva naziv jedne Miachine pjesme. Slušatelji će priliku za igru dobiti u programu Enter Jutra od 7 do 11 sati svakoga dana do 19. rujna. Kada između dvije pjesme čuju znak, trebaju poslati poruku s ključnom riječi MIACH. Najbrži potom bira broj kutije iza koje se nalazi pjesma čije stihove treba nastaviti. Ako natjecatelj točno nastavi tekst pjesme, osvaja pozivnicu za Meet & Greet s Miach u redakciji Enter Zagreba. Svaki dan se proglašava jedan dobitnik, a broj sretnih dobitnika ograničen je na petero.

- Veselim se svom prvom meet&greetu i druženju s Enter ekipom. Pošto nikada nisam tako nešto radila, ne znam što očekivati, ali nadam se da će biti lijepo druženje, odlična vibra i kvalitetan razgovor sa svima u studiju - izjavila je mlada zvijezda, a izjavu je prenio 24sata. U želji da otkrije više detalja, poslali smo joj upit, no do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Miach se na domaćoj sceni pojavila krajem 2021. godine s R&B singlom „23 32“, nakon čega je nastavila graditi prepoznatljiv stil u kojem spaja R&B, pop, trap i dancehall utjecaje. Pozornost šire publike privukla je suradnjom s Hiljsonom Mandelom na pjesmi „NLO“ te debitantskim albumom kojim je potvrdila autorski i kreativni potencijal. U kratkom vremenu istaknula se kao jedno od najzanimljivijih imena nove glazbene generacije, a iza sebe već ima nagrade Cesarica i Večernjakova ruža, kao i nominacije za Porin, Zlatni Studio i Rock&Off. Svoj prvi veliki solo koncert u Tvornici kulture rasprodala je uoči nastupa, a singlovima „Led“ i „Tempo“ upisala se i na Billboard Croatia Songs chart.

Kako je nastala ideja?

– Ideja je nastala u redakciji na našim kreativnim sastancima. Znamo koliko je Miach popularna među našim slušateljima pa smo htjeli omogućiti onim najvjernijim da imaju priliku upoznati zvijezdu koju toliko vole. Zato smo se odlučili upravo za poznavanje stihova – jer smo htjeli da Miach upoznaju fanovi koji najbolje znaju njezine pjesme, poručuje direktor Entera Dario Antunović.

Glavna inspiracija za suradnju s Miach i organizaciju ovakvog druženja bila je, kažu, u njihovoj dosadašnjoj praksi povezivanja izvođača i slušatelja. – Uvijek smo nastojali stvoriti tu posebnu vezu, bilo da je riječ o domaćim glazbenicima ili stranim DJ-evima. Slične meet & greet susrete radili smo i uz festival Ultra Europe - kazao je Antunović.

Već imaju dobitnika

Prvo jutarnje pogađanje već je izazvalo veliku reakciju publike. – Odmah prvog dana stigla nam je gomila prijava. Prvi slušatelj koji je dobio priliku za upoznavanje bio je Fran, student iz Osijeka. Bez problema je nastavio stihove pjesme „NLO“ i osvojio prvu pozivnicu za upoznavanje Miach. Iako se Enter Zagreb na FM-u čuje u Zagrebu i okolici, svakodnevno nam se javljaju slušatelji iz cijele Hrvatske i svijeta zbog glazbe koju vole slušati - govori Antunović.

Što se samog meet & greeta tiče, očekivanja su jasna. – Želimo da atmosfera bude ležerna i zabavna, da slušatelji upoznaju Miach na jedan osobniji način. Oni koji će doći u našu redakciju imat će priliku razgovarati i družiti se s njom, dok će ostatak moći sve pratiti u emisiji Enter Jutro Hane Kosić, u utorak 23. rujna. Osim toga, naš partner pripremio je i poklone iznenađenja za najvjernije fanove - podijelio je detalje Dario Antunović.

Na pitanje hoće li ovakvih akcija biti i ubuduće, odgovaraju kako slična druženja tek planiraju: "Naravno, svaki put kad se ukaže prilika da naše slušatelje povežemo s glazbenim zvijezdama, Enter Zagreb će to iskoristiti. Želimo im donositi iskustva i uspomene koje se ne zaboravljaju.".