Splitski glazbenik zgrožen: Mojoj su mami u dućanu ukrali invalidsku štaku. Adio, Splite

Splitski skladatelj Ernest Pelaić (54) na Facebooku je objavio poduži status u kojem je razočaran otkrio da je netko ukrao invalidsku štaku njegovoj majci. "Priznajem, naivac sam! Materi mi ukrali invalidsku štaku", napisao je na društvenoj mreži uz objašnjenje što se dogodilo.

"Vjerovao sam da ljudi nisu baš tolika đubrad, ali... demantiralo me. Mater mi već nekoliko godina hoda uz pomoć invalidske štake. Nakon ne znam koliko vremena pitala me je bili išao s njom do trgovine... Zaželila se. Odveo sam je... Uzeli smo i kolica ona na žeton, kao da idemo u neki veliki shopping, a u stvari tila je praunuku kupit od bijedne mirovine 2 kinder jaja", napisao je skladatelj i tekstopisac.

"U nekom momentu odložila je štaku kraj kolica kako bi mogla vidjeti cijene... jbg... mislila je da su cijene još iz doba Druga Tita, pa su joj malo oči ispale. Bio sam pokraj nje dok je zabezeknuto gledala u cijene i lagano se pomicala bez štake. I gle čuda kad smo se okrenuli prema kolicima, da nastavimo dalje, što mislite gdje je bila štaka? Nema je, popala maca", nastavio je.

"E sad se ja pitam, jesam li ja uistinu budala, naivac ili nešto još gore od toga kad još ne mogu sebi doći i shvatiti da se netko usudio uzet nekome invalidsku štaku. Da nekome mazneš novac; shvaćam (lopov), da nekome mazneš cigare (ajde neka, razumijem), ali za ukrast invalidsku štaku trebaš biti od posebne sorte... E moj grade, sada u potpunosti razumijem samog sebe što često pišem ovdje na svom zidu o tome da ja više ne živim u istom onom gradu u kojem sam se rodio", zaključio je.

"Ovo je ipak jedan drugačiji Split od onog kojeg sam zaustavio u svom srcu još sredinom 80-ih. Kad bih živio u ovakvom kakvi je sada u 21. stoljeću, već bih ga davno napustio. Adio lipi Splite moj", dodao je Pelaić.

Inače, Pelaić piše i za mnoge poznate izvođače, a godine 1990. u kategoriji zabavnih melodija njegova skladba Kad bi jastuci znali pričati u izvedbi Leile biva proglašena najpopularnijom pjesmom Bosne i Hercegovine. Kratko vrijeme je svirao klavijature u grupama Magistrala band, Feeling, Stijene, Hollywood.

Iz privatnih razloga godine 2000. odlučuje prestati sa skladanjem i intenzivno se počinje baviti fotografijom i dizajnom.

U tom razdoblju radi kao voditelj i autor emisije »Zanimljive priče nezanimljivih ljudi« na splitskoj radijskoj postaji Radio KL–Eurodom, ugošćuje brojne Splićane koji su široj javnosti potpuno nepoznati, ali imaju veoma zanimljive priče i ponešto drukčije poglede na život od uobičajenih.Redovni je član Hrvatskog društva skladatelja od 1990–ih godina.

Godine 2009. ponovno se vraća glazbi. U svibnju 2010. godine dovršava glazbu za svoje prvo scensko djelo, za kazališnu predstavu Cicibela, autorice predstave i glumice Vlaste Knezović.

