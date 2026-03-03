VIDEO Ana Rucner u Zagrebu snimljena s velikim zavodnikom i glazbenikom! Evo što su radili

Naša najuspješnija violončelistica, 43-godišnja Ana Rucner u hrvatskoj metropoli srela je talijanskog legendarnog glazbenika, Al Bana. Naime, 82-godišnjak trenutačno boravi u Zagrebu, a njihov susret rezultirao je predivnim video uratkom gdje Ana svira, a Al Bano pjeva. Al Bano, pravim imenom Albano Carrisi, stigao je u hrvatsku metropolu povodom koncerta koji će 1. travnja održati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Upravo će mu se na tom nastupu na pozornici pridružiti i Ana Rucner, dok će gošća večeri biti i sopranistica Lana Kos.

Rucner je na Instagramu objavila video u kojem s Al Banom izvodi "Ave Mariju", a uz snimku je podijelila i osobnu poruku. "U svijetu koji je tako nemiran i nepredvidiv, nekoliko minuta čiste glazbe podsjeti nas što je doista važno, osjećaj, prisutnost i ljepota trenutka. Dan prepun obveza, a ipak - minuta za čistu emociju. Hvala Al Banu na ovoj spontanoj izvedbi Ave Marie Vidimo se 1.4. u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski!" napisala je uz objavu. Al Bano se smatra jednim od zaštitnih lica festivala Sanremo Music Festivala, na kojem je nastupio čak 15 puta. Posebno se pamti njegov duet "Felicità" iz 1982. godine, koji je na Sanremu izveo s tadašnjom suprugom Rominom Power, a pjesma je unatoč drugom mjestu postala bezvremenski hit. Dvije godine kasnije, 1984., na istom su festivalu odnijeli pobjedu s pjesmom "Ci sarà".

Podsjetimo, Ana Rucner nedavno je objavila vijest da je ponovno slobodna, nakon nekoliko godina veze s bubnjarom Markom Duvnjakom. Otkrila je kako su joj četrdesete donijele osjećaj slobode i samoprihvaćanja koji joj je dugo nedostajao. - Kako sam prodisala u ovim 40-ima. Kad sam prihvatila jednostavnost koju ustvari oduvijek nosim u sebi! Te da se ne trebam opravdavati nikome - napisala je glazbenica uz fotografiju na kojoj pleše u parku. Iako je rođena usred zime, oduvijek se smatrala "ljetnom osobom", a svoj rođendan proslavila je ispunivši si dugogodišnju želju - dočekala ga je na plaži u toplim krajevima. U svojoj objavi prisjetila se tereta tuđih mišljenja i neželjenih savjeta s kojima se, poput mnogih žena, suočavala tijekom života. - Često sam slušala kako nešto ne smijem jer nije dobro za mene ili kako radim opet nešto krivo?! Pa zatim - što će ljudi reći - čuvena rečenica! Pa ovo- ono, lijevo -desno... kuku lele - nastavila je Ana, nabrajajući primjere kritika koje su je pogađale. Posebno se osvrnula na komentare na račun fizičkog izgleda s kojima se susreću ona i njoj bliske žene: - Joj samo nemoj plesati, malo si premršava ili kontra - fino si se popravila (drugim riječima opet si slon), imaš celulit, kako si se to obukla i malo po malo... počneš im vjerovati, gubiš samopouzdanje i nestaješ - priznala je violončelistica.

Snažnom porukom obratila se svim ženama koje prolaze kroz slična iskustva, ističući da su takve kritike često usmjerene prema samostalnim i posebnim ženama, a nerijetko dolaze od najbližih ljudi. - I to slušam da prolaze meni mnoge bliske žene?! I to najčešće one samostalne, prelijepe i preposebne! Ma hej, cure moje, lijepe, vrijedne, hrabre - unikat ste. A takve i slične 'komplimente' ćemo ionako do kraja života dobivati, pazi sad, od svojih, često najbližih ljudi. A ja vam kažem - da, sve smo to mi i boli vas predivno dupe. Žene moje, blistajte - zaključila je Rucner u dirljivoj objavi koja je naišla na brojne pozitivne reakcije.

Osim osobnog rasta, Anin život obilježili su i profesionalni uspjesi te privatne promjene. Nedavno je na prestižnom kineskom glazbenom festivalu osvojila nagradu "Charity Artist of the Year 2025–2026", a prije toga je u Indiji, kao jedina Hrvatica, s 450 glazbenika oborila Guinnessov rekord. U istom razdoblju otkrila je i da je njezinoj vezi s bubnjarem Markom Duvnjakom došao kraj. - Dalje idem sama - izjavila je iskreno, no naglasila je da njihova profesionalna suradnja ostaje neupitna. - On je vrstan bubnjar, multitalentirani instrumentalist, osoba od povjerenja te mi je ogromno zadovoljstvo dijeliti s njime pozornicu - objasnila je, potvrdivši da planiraju zajedničku turneju po Kini. Ana iza sebe ima i brak s Vladom Kalemberom, s kojim ima 18-godišnjeg sina Darijana te je i nakon razvoda ostala u izvrsnim odnosima.