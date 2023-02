Splićanka Maja Kolak nova je Loto djevojka: 'Raditi na HRT-u za mene je velika čast'

Od 1. ožujka na HRT-ove male ekrane stiže još jedno novo „zaštitno“ lice Loto emisija, a gledatelji će te srijede brojeve očekivati uz Maju Kolak. Mladoj Splićanki, koja je po završetku studija Turizma i managementa radila u svim većim hotelskim korporacijama u Splitu, ovo je prvo voditeljsko iskustvo: „Do sada sam radila na radijskim postajama i tada sam shvatila da je novinarstvo nešto posebno. Kada jednom osjetiš taj adrenalin, gotovo je, a iako je televizija nešto sasvim novo, druga vrsta medija u kojem nemam iskustva, izuzetno se veselim svemu što me čeka.“

- Najprije bih se željela zahvaliti cijelom stručnom timu na čelu sa voditeljicom projekta Elizabeth Homsi, koji nam je olakšao pripremni period za emisije. Ostvario mi se san, jer dobiti priliku raditi na Hrvatskoj radioteleviziji za mene je velika čast, ali i odgovornost - svojim radom, trudom i zalaganjem ću je nastojati maksimalno opravdati. HRT je za mene oduvijek bio pojam jedinstvenosti, kvalitete, originalnosti, odličnih voditelja i voditeljica! Nadam se da ću gledateljima donijeti nešto novo, te da ćemo svi zajedno uživati u novim emisijama Lota. Još jednom hvala Hrvatskoj Lutriji i HRT –u na ukazanom povjerenju. Veselim se svemu što dolazi, vrijeme je za nove izazove – izjavila nam je tom prigodom Maja Kolak.

Maja je završila Jezičnu gimnaziju te govori četiri jezika, no kaže kako je još kao djevojčica maštala o poslu voditeljice, a ljubav prema medijima je prevladala: „Gledala sam televiziju i čula kako moja sadašnja predivna kolegica Monica Jakšić govori da traže novu Loto djevojku i odlučila se prijaviti. Nisam imala velika očekivanja, niti tremu kad sam prvi put stala ispred kamere, a kada se upalilo crveno svjetlo, znala sam da taj posao želim raditi do kraja života“ – rekla je Maja koja ne krije oduševljenje Loto djevojkama: „Moram se zahvaliti Monici Jakšić koja mi je bila podrška i jako puno pomogla u pripremnom periodu, a sada mi je i veliki prijatelj. Za Jelenu je teško naći prikladne riječi jer osim njene prekrasne vanjštine, ono što ju krasi su profesionalnost, toplina i odmjerenost, a Ana-Klaudija, iako i sama nova, bila je velika potpora u proteklim danima.“

Kao i brojni Splićani, Maja kaže da uživa u šetnjama uz more, Oliverovim pjesmama, dobrom filmu, ali i sportu: „Iako sam žena i možda nije uobičajeno da pratim sport, mogu reći da me pobjede Hrvatske u bilo kojem sportu itekako vesele, a količina emocija koje sport donosi može se skoro poistovjetiti s dobitkom na Lotu“ – rekla je Maja dodajući kako zna odigrati Loto 7, no nije bilo nekih većih dobitaka: „Volim i srećke jer me veseli osjećaj kad ne znate što očekivati, no ipak bi svoju obitelj mogla nazvati vjernim igračima, posebice mog tatu koji sada ima i dodatan razlog za igru“ – smije se Maja i napominje kako će prva emisija biti posvećena upravo njemu. Maja je u fazi preseljenja u Zagreb i kaže kako trenutno nema previše slobodnog vremena, no ističe da svaku moguću priliku iskoristi za putovanja i usavršavanje jezika:

„Čovjek na putovanjima najbolje upoznaje sebe, a istovremeno jako puno uči o kulturi drugih zemalja. Volim mediteranske zemlje poput Španjolske i Italije koju nazivam svojim drugim domom i zbog čega sam talijanski usavršila jednako dobro kao i engleski. Uglavnom mogu reći da slobodno vrijeme provodim u usavršavanju jezika jer volim se držati one stare - vrijediš onoliko koliko jezika govoriš.“

Na samom je kraju poručila igračima: „Nedavno sam imala prilike upoznati čovjeka koji je po drugi puta dobio priliku za „Drugu šansu“, a to je pokazatelj da se isplati igrati. Velika mi je čast biti Loto voditeljicom te se nadam da ću baš ja nekome donijeti sreću i povećati iznos na računu.“

- Veseli me što smo od prošlogodišnje audicije uspjeli iznjedriti čak dvije nove voditeljice Loto igara. U veljači smo predstavili Anu-Klaudiju Štilinović , a evo već u ožujku u emisije izvlačenja Hrvatske Lutrije uvodimo i Maju Kolak. S obje djevojke smo nakon prošlogodišnje audicije radili nekoliko mjeseci ne bi li ih potpuno pripremili za format emisija Loto igara te mogu sa zadovoljstvom reći da djevojke spremno ulaze u studio Loto igara. Izuzetno mi je drago da smo proteklih nekoliko godina birajući nova lica Loto voditeljica uspjeli zadržati tv standard i poruku koju prenosimo od najranijih dana za ovo atraktivno zanimanje – sve voditeljice uz to što su televizične i oku atraktivne, žive i promoviraju kvalitete neovisnih, uspješnih, obrazovanih mladih žena koje radom na sebi ostvaruju svoje postavljene ciljeve koji su puno više od lijepog lica na ekranu – poručuje voditeljica projekta emisija Hrvatske Lutrije, Elizabeth Homsi.

Emisiju Lota 7 i HTV-ovu voditeljsku premijeru Maje Kolak pogledajte u srijedu, 1. ožujka na HTV-1.

