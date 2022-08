Sopranistica koja je izvela himnu u Kninu otkrila koju su lijepu gestu vojnici za nju učinili

Barbara Suhodolčan (30), sopranistica koja je danas izvela hrvatsku himnu na početku svečanosti za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu, svojom je izvedbom privukla veliku pažnju, a ovo je njezin prvi nastup nakon poroda. Suhodolčan je svojim pratiteljima na Instagramu otkrila da je uz nju bio i njezin novorođeni sin i to zahvaljujući vojnicima. Barbara je podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako vojnici nose kolica.

- Naši hrabri vojnici pobrinuli su se da naš mali sin sigurno stigne na tvrđavu dok mama pjeva. Kažu da je najmlađi i najslađi čovjek koji je ikad bio na kninskoj tvrđavi - napisala je.

Foto: Instagram screenshot Inače, Barbara je hrvatsku himnu izvela i na 25. obljetnici Oluje.

– Iskreno, još uvijek me drži adrenalin od jučerašnjeg nastupa. Bio je to po svemu apsolutno veličanstven i dostojanstveni događaj i bila mi je velika čast. Nikada to neću zaboraviti – ispričala na je svoje dojmove Suhodolčan nakon nastupa u Kninu 2020. godine koji je ganuo njezine roditelje.

- Oni uvijek plaču kad ja pjevam pa su se tako i jučer rasplakali tijekom prijenosa - kazala nam je tada talentirana sopranistica koja je dugogodišnja vanjska suradnica Orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Foto: HRT screenshot Dodajmo da je lijepa pjevačica rođena je u Zagrebu, a djetinjstvo je provela u Krapini gdje je završila osnovnu i glazbenu školu, smjer flauta, a zatim je glazbeno obrazovanje nastavila na Glazbenoj akademiji u Zagrebu na studiju solo pjevanja.

