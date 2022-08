Kao morska sirena! Tončica Čeljuska objavila fotku s plaže, pozirala je u plićaku

Voditeljica i urednica HRT-ove emisije 'U svom filmu' Tončica Čeljuska (53) s pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života. Čeljuska je već neko vrijeme na godišnjem odmoru, a sada je podijelila fotografiju na kojoj u badiću leži u plićaku i kupa se.

Fotku je objavila na Instagram Storyju i nije dodala više detalja.

Foto: Instagram

Tončica je, inače, već ranije pobjegla od vrućina u metropoli na otok Murter te pratitelje oduševila fotografijama koje su nastale u bazenu, a bila je i u rodnoj Baškoj Vodi kada se pohvalila se i prvim kupanjem ove sezone.

"Prvo kupanje sezone", napisala je Čeljuska uz fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu u plićaku. Nedugo nakon toga objavila je i selfie s plaže, a u opis je stavila stihove pjesme ''Dite'' koju izvodi klapa Libar. Iako je mnogima omiljeno TV lice nije rijetkost da i ona ugleda neki negativan komentar o sebi na društvenim mrežama, a sada je progovorila o tome kako se s time nosi. Tončica je komentirala što misli o tome kada netko komentira njen stil odijevanja.

- Kad si na televiziji, sve se komentira. Nakon toliko vremena već sam postala prilično otporna, razumijem da je to takva vrsta posla da si predmet razgovora među nepoznatima, u tramvaju ili frizerskom salonu. To su uostalom moji gledatelji, i to je cijena koju morate platiti kada ste na malim ekranima. Netko će komentirati kako izgledam, drugi kako govorim, treći jesam li uopće zanimljiva. Nadam se da će netko i pohvaliti. Ukusi su različiti, i svatko ima pravo na svoj doživljaj koji je ipak - subjektivan. Svatko je u svom filmu. Mi smo profesionalci koji trebaju dati svoj maksimum, a ostalo ne možemo kontrolirati. Ono što može zasmetati je činjenica da se žene definitivno više kvalificira prema izgledu, godinama, modnom ukusu. Nitko ne propituje kilograme, a bome niti godine muških kolega, dok će primjerice o ženi rado pisati i koliko ima godina i kako izgleda. Muškarac je uvijek taj koji ima šarmantne sijede, no žena sa sijedim izrastom će vrlo vjerojatno biti proglašena zapuštenom! No, nije to samo balkansko, tako je i u Hollywoodu. Kako i zašto se takav obrazac uspostavio, to je već psihološko socijalna studija o trendovima i kulturi modernog doba. No da su žene pod većim pritiskom – to je sigurno - rekla je za tportal.