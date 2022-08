Anamarija Asanović proslavila je rođendan i otkrila kako je u nekoliko mjeseci izgubila 13 kilograma

Splitska dizajnerica Anamarija Asanović proslavila je 34. rođendan i na Instagramu je objavila fotografiju s rođendanskom tortom. U komentarima su joj pratitelji i brojne poznate osobe poželjele sve najbolje za rođendan. Anamarija se nedavno pohvalila kako je u zadnjih nekoliko mjeseci izgubila 13 kilograma, pa sigurno nije pretjerala s tortom na rođendanskom slavlju kako ne bi pokvarila rezultate, a otkrila je i kako je uspjela izgubiti kilograme.

- Proces mršavljenja trajao je šest mjeseci, ako ne i dulje. Prvo sam to morala riješiti sama sa sobom u glavi, jer kad je to na mjestu, sve je lakše izvesti. Počela sam s povremenim postom u kojem osam sati u danu jedem, a tijekom preostalih 16 postim. Nekako sam taj ritam prilagodila sebi. Jela sam između 11 i 19 sati - ispričala je Anamarija za Story. Iz prehrane je zbog zdravlja izbacila mliječne proizvode jer joj zbog krvne grupe 0 ne odgovaraju, a to je u konačnici pomoglo i u procesu rješavanja viška kilograma.

Anamarija je otkrila i kako izgleda njezin jelovnik na ovom režimu i dodala je kako su ovakvim rezultatima pomogli i redoviti treninzi.

- Tijekom osam sati imam dva veća, konkretna obroka, a ostala tri su međuobroci i orašasti plodovi, voće. Ako mi se jede čokolada, priuštim si je. Samo je važna količina, ni u čemu ne treba pretjerivati. - rekla je dizajnerica.

