Šok u Hollywoodu! Iznenada preminula zvijezda (39) serije 'Tračerica'

Michelle Trachtenberg, američka glumica poznata po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", preminula je u dobi od 39 godina. Vijest o njezinoj smrti potvrdili su policijski izvori za The New York Post.

Trachtenberg je danas pronađena mrtva u svom luksuznom stanu u Midtownu, u blizini Columbus Circlea u New Yorku. Policijski izvori navode da je glumicu pronašla njezina majka. Iako točan uzrok smrti još nije službeno potvrđen, sumnja se na komplikacije nakon nedavne transplantacije jetre. Njezina smrt se ne istražuje kao sumnjiva. Autopsija će potvrditi točan uzrok i način smrti.

Trachtenberg je svoju glumačku karijeru započela kao dijete, a prvu zapaženu ulogu ostvarila je u Nickelodeon seriji "The Adventures of Pete and Pete" devedesetih godina. Svjetsku slavu stekla je ulogom Harriet M. Welsch u filmu "Harriet špijunka" ("Harriet the Spy") 1996. godine.

Jedna od njezinih najupečatljivijih uloga bila je uloga Dawn Summers, mlađe sestre Buffy Summers, u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira". Trachtenberg se seriji pridružila u petoj sezoni i ostala do samog kraja, postajući jedan od ključnih likova.

Nakon "Buffy", Trachtenberg je nastavila nizati uspješne uloge. Posebno se istaknula ulogom manipulativne Georgine Sparks u popularnoj seriji "Tračerica" ("Gossip Girl"). Njezin lik, poznat po spletkama i dramatičnim preokretima, postao je jedan od omiljenih negativaca serije.

Osim navedenih, Trachtenberg je glumila i u filmovima kao što su "EuroTrip", "Ledena princeza" ("Ice Princess") i "Ponovno 17" ("17 Again"), te u serijama "Weeds", "Zločinački umovi" ("Criminal Minds") i "NCIS: Los Angeles". Njezin posljednji angažman bio je ponovno utjelovljenje Georgine Sparks u rebootu "Tračerice" 2023. godine.

Posljednjih godina, Trachtenberg je privukla pažnju objavama na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji izražavali zabrinutost zbog njezinog izgleda. Glumica je na komentare o drastičnom gubitku kilograma odgovorila tvrdeći da je sretna i zdrava te da se nikada nije podvrgnula plastičnim operacijama.

