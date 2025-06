Šok! Kraj jedne ere i povijesni trenutak, evo koju je odluku donijela najmoćnija žena u svijetu mode

ZVIJEZDA 'UVODA U ANATOMIJU'

'Počeo sam plakati': Glumac koji se bori s neizlječivom bolesti otkrio kako mu je 13-godišnja kći spasila život

Opisujući svoje reakcije nakon ovog traumatičnog iskustva, Eric Dane je rekao: "Počeo sam plakati. Nisam htio da ona vidi koliko me to slomilo, pa sam joj rekao da se vrati u vodu sa svojom prijateljicom te nastavi s ronjenjem. Ali mene je to slomilo."