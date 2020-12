Snimka koja je iznenadila svijet! Cruise urlao na zaposlenike i prijetio im: Više j**** nećete raditi

Američki glumac i producent Tom Cruise na londonskom setu svog novog, sedmog filma "Nemoguća misija/Mission: Impossible" vikao je i ekipi filma prijetio otkazima zbog propusta u sigurnosnim anti-covid protokolima za snimanje filmova, pišu britanske novine The Sun.

Prenoseći da imaju autentičnu audio snimku Cruiseovog vikanja na filmsku ekipu, a koja se 'vrti' i po twitteru, iz Suna navode da je zvijezda akcijskog filma Cruise u opsežnim primjedbama zamjerao propuste socijalnog distanciranja i drugih pravila koja omogućavaju snimanje filmova tijekom pandemije koronavirusa.Predstavnik Cruisea odbio je to komentirati.

Sun piše i da je, prema toj audio/zvučnoj snimci, Cruise ekipi filma na setu u Londonu rekao i kako telefonira sa svim (...) studijima, osiguravajućim kućama, producentima, i da ih svi gledaju (...), uz poruku "Razumijete li odgovornost koju imate? Jer ja ću se pozabaviti vašim razlogom. A ako ne možete biti razumni i ne mogu se nositi s vašom logikom, otpušteni ste".

