Slavna Splićanka doživjela je silne tragedije! Deložaciju, smrt sina i majke, a evo čime se danas bavi

Nekadašnja Miss teen Jugoslavije, 72-godišnja Anita Baturina postala je zvijezda sa samo 17 godina. Djevojci su tada predviđali briljantnu budućnosti, no susret s našom glazbenom legendom - Mišom Kovačom za nju je bio sudbonosan. Tek okrunjena Miss Jugoslavije i glazbenik upoznali su se sedamdesetih godina prošlog stoljeća na njegovu koncertu, a zanimljivo jest kako je Mišo tada bio u braku s Ljubicom Komadinom. No, u mladu Anitu se odmah zaljubio, a nekoliko mjeseci kasnije ju je vozio i kući. Nakon nekog vremena Ljubica je doznala za aferu s Anitom te je pjevaču napravila neviđeni skandal prije jednog koncerta. Čak ga je pokušao otkazati s izlikom da je bolestan. Potom se Mišo razveo i nakon dvije godine uplovio u novu mirnu luku s Anitom, točnije 1972. Dobili su dvoje djece, starijeg sina Edija te kći Ivanu. Kako su mediji pisali, obitelj je živjela u stanu na zagrebačkom Gornjem gradu, a zajedno su proputovali cijeli svijet. Njihov obiteljski život bio je poprilično idiličan, sve do tragedije koja ih je zadesila 1992. godine.

- Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da djetetu daje oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmjerno povjerenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama. A Edi se više nije odvajao od pištolja. Nosio ga je i u izlaske. Sve do te kobne večeri u travnju 1992. Edi bi se uvijek javio ako bi ostao dulje i uvijek smo znali gdje je i što radi. Ali te večeri nije se javljao, a nije ni došao kući do 22 ni do 23 ni do ponoći. Hodala sam po stanu luda od brige, s nekim lošim predosjećajem. Molila sam Mišu da učini nešto, da ga ide tražiti. I on je bio van sebe od brige, ali nije znao koga zvati ni gdje ići. Ja sam izlazila pred kuću, gledala niz ulicu čekajući da se Edi odnekud pojavi. Oko pola tri ujutro zazvonio nam je telefon. Javio se Mišo i zanijemio. Policija mu je javila da je Edi u Draškovićevoj, u bolnici za traumatologiju i da su mu rekli kako Edi ‘ima lakšu povredu mozga - ispričala je Anita 2022. godine za 24sata. Nažalost, tada ni u najcrnijim snovima nije sanjala da će to biti posljednji put da je vidjeli svog Edija.

- Imao je povez oko čela, a liječnici su bili vrlo optimistični oko njegovog oporavka. Rekli su nam da je metak prošao pokraj čeonog dijela mozga, te da će se Edi izvući, ali da će imati vjerojatno problema s motorikom desne ruke. Ništa nije slutilo na loš ishod. Kako su mi kasnije rekli, jedan od doktora je došao u posjet i sklonio s Edija pokrivač. Šokirao se kad je vidio da mu je trbuh otekao i pun tekućine. Hitno su ga prebacili u KBC Rebro i ustanovili da je pun bakterija. Edi je zbog nečije namjerne ili nenamjerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže prihvatiti. Naš sin nije trebao umrijeti - prisjetila se žena najveće životne traume. Smrt sina potpuno ih je uništila, a Mišo je, prema pisanju, bio potpuno slomljen čovjek. - I ja sam se raspadala, ali rekla sam Miši da se moramo sabrati zbog Ivane. Ona je bila u osjetljivim godinama, imala je 14, ostala je bez voljenog starijeg brata, a onda je gledala i nas dvoje koji samo plačemo i šutimo. Naša djevojčica patila je sama - dodala je Anita za spomenuti medij.

Nakon smrti brata Edija, razvoda roditelja te očeve depresije, Ivana je počela konzumirati heroin. No, iz pakla droge i ovisnosti uspjela se ipak izvući. Za Mišu je to sve zajedno bilo previše pa si je 1999. godine pucao u svoja prsa. Liječnici su ga ipak uspjeli spasiti. - To je za mene bila kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina - rekao je svojevremeno glazbenik kojeg obožavaju milijuni.

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić

Danas su uz njega voljena, treća supruga Lidija, kći Ivana koja se u potpunosti posvetila vjeri te unučica Elena. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Anita je nastavila sa svojim životom u Tribunju gdje je s partnerom Vinkom Gulinom imala restoran i kuću. Ta je nekretnina sagrađena još dok su Anita i Mišo bili u braku, a nakon rastave dvokatnica je pripala njoj. No 2017. godine uslijedila je deložacija iz kuće jer si svojim financijama nije uspjela pokriti troškove kredita. Tada je pred kuću u Tribunju stigla i hitna pomoć, a Anita je bila u predinfarktnom stanju. Iako je mislila kako će zbog zdravstvenih problema privremeno ostati u stanu na gornjem katu kuće, to se nije dogodilo. Naposljetku, Anita sprema kofere i putuje majci u Split, a gdje su zajedno živjele sve do majčine smrti. Tijekom razdoblja i života s majkom nazvao ju je Željko Kerum te ju upitao treba li posao. - Rekla sam naravno da treba. Nazvao me u srijedu. Sutradan sam već počela raditi - ispričala je tada Anita. - Trenutačno kod Keruma radim u kuhinji, nadgledam sve. Odlično mi je, dapače, super mi je. Fala Bogu, moram se snaći uz Božju pomoć. Kerum je jako dobar čovjek. Voli pomagati ljudima koji su u neprilici. Stvarno je krasan čovjek. Normalan i divan. Radim evo četvrti dan. Imam iskustva u tome jer sam imala Pizzeriju. Radim sve što treba - priznala je tada medijima.

FOTO Bio je najveća legenda Jugoslavije! Ni za kakav novac nije htio igrati ovu scenu, a život je proveo na pozornici

Nakon smrti majke koja je bila zaštićeni stanar, morala je napustiti i taj stan u kojem se rodila jer je vraćen vlasnicima. Anita je danas pronašla smisao života u Neokatekumenskom putu Crkvene zajednice Žnjan. - Znate, nakon svega što sam u životu imala i onda izgubila, shvatila sam da je Bog tako želio i da me stavio na kušnje da vidi koliko sam mu odana. On mi pomaže na svakom koraku i već odavno sam naučila da sve što čovjek ima, može preko noći izgubiti, ali ne smije izgubiti vjeru u Boga - rekla je Anita 24sata prije nekoliko godina, a osim toga, danas povremeno čuva starije i nemoćne.