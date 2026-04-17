Supruga slavnog glazbenika opisala kakav je njihov seksualni život nakon što je on izgubio 136 kg

Voditeljica podcasta Bunnie Xo otkrila je da se seksualni život s glazbenikom Jelly Rollom privremeno "usporio" nakon što je njezin suprug izgubio nevjerojatnih 136 kilograma. "Kada je riječ o seksu, usporavanje nakon gubitka težine i korištenja Ozempica može biti izazovno", objasnila je u novom intervjuu za Playboy odgovarajući na pitanje obožavatelja o intimi. "Velike tjelesne promjene utječu na psihu i hormone. Dodajte tome lijek koji smanjuje apetit i nije iznenađujuće da libido također opadne. Vjerojatno je riječ o razdoblju prilagodbe, a ne o trajnoj promjeni."

Voditeljica podcasta "Dumb Blonde" i dobitnik Grammyja bili su iznimno iskreni o tome kako je njegova dramatična transformacija utjecala na njihov seksualni život. Još u veljači, 46-godišnja Bunnie tvrdila je da se njezinom suprugu penis "znatno povećao" otkako je 2022. krenuo na put prema zdravijem životu. "Reći ću vam da je istina da se muškarcima, kada smršave, on dosta poveća", priznala je tada u emisiji "Howard Stern Show". "O Bože, ubit će me što ovo govorim." No, prije gubitka kilograma, par se doista mučio u spavaćoj sobi, što su i ranije priznali.

Jelly Roll (pravim imenom Jason Bradley DeFord) priznao je početkom godine da se nije mogao uzbuditi prije mršavljenja, jer mu je pretilost ostavila razinu testosterona poput "dječaka u pretpubertetu". "Bez testosterona ne ide. Bio sam u braku s pravom bombom, a i dalje sam se mučio", rekao je za Men's Health u siječnju. No, nakon uspješnog mršavljenja, seks je za par postao "potpuno drugačija stvar". "Lovim je po kući, razumijete li što govorim? Opet sam kao tinejdžer!" izjavio je za medije. "Kao Pink Panther sam. Iskačem iz svakog kuta. Ona otvori ormarić, a ja kažem: 'Bok!'" Iako je Bunnie (pravim imenom Alisa DeFord) u nedavnom intervjuu rekla da je seks u početku pauziran nakon njegovog gubitka kilograma, jasno je dala do znanja da su se u međuvremenu vratili na staro.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu

"Tako je djetinjasto i veselo. Samo ga gledam kako postaje muškarac kakvim sam ga oduvijek vidjela", objasnila je za Us Weekly u veljači. "Sada kada je skinuo kilograme, on jednostavno može biti ono što sam oduvijek znala da jest, i mislim da mu je to donijelo novi osjećaj sreće. Kad god je on sretan, i ja sam sretna."