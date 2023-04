Smiljka se zadnjih dana osjećala puno bolje, a idući tjedan imala je zakazano snimanje na HRT-u

VEČERA ZA 5 NA SELU

Senka je objasnila zašto je šutjela da je profesionalna kuharica: 'Nije to strategija'

Natjecateljica ovotjednog izdanja 'Večere za 5 na selu' tajila je da ima iskustva. - Cijeli tjedan me nitko nije pitao što sam po zanimanju. Da me netko pitao, rekla bih, nije to neka tajna", otkrila je. "Nekad je to prednost, a nekad mana. Nisam htjela da si oni sad misle što ću im spremiti, da budu neka ekstremna očekivanja - rekla je Senka