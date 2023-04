Ana Begić Tahiri: Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kg manje

Glumica Ana Begić Tahiri podijelila je na Instagramu nekoliko svojih fotografija i zadovoljno priznala kako je sretna sa svojim izgledom te otkrila kako je to bila borba u kojoj je izgubila dosta kilograma.

- Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to jedna poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima. - istaknula je Ana.

Njezino zdravlje bilo je narušeno kada joj je bakterija Escherichia coli izazvala sepsu je joj je napala bubrege, slezenu, jetru i žuč, a zbog toga je dva tjedna provela u bolnici.

- Bilo mi je važno ozdraviti, a ne skinuti kilograme. I u poduljem procesu ozdravljenja nestalo je i tih petnaestak kilograma viška - kazala je za Gloriju prije nekoliko mjeseci Ana. Ispričala je gostujući u emisiji Zdravlje na kvadrat s kakvim se sve zdravstvenim problemima suočila.

- To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine. Mada su mi rekli, kad uđeš u 40.-e to ti je najljepši period tvog života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i eto jedan hormonalni poremećaj teški. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene. Taj hormonalni poremećaj, ne osjećaš se dobro, a moraš raditi, pa ili je neka kriva terapija, i dok sve prođeš i nađeš, znači svašta sam prošla - ispričala je tada u emisiji Zdravlje na kvadrat. Tada je odlučila uzeti predah od posla kojem se vratila nakon četiri mjeseca, a sada su joj nalazi dobro i sve je pod kontrolom.

