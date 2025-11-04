Naši Portali
Smijeh, kaos i umjetna inteligencija: nova komedija Kazališta Moruzgva stiže u Scenoteku

04.11.2025.
Predstava kroz humor i aktualnu temu umjetne inteligencije propituje što se događa kada tehnologija pokuša preuzeti našu kreativnost

Brza, duhovita i nepredvidiva – nova komedija Kazališta Moruzgva “Kamo ide ovai svijet?” premijerno će se izvesti 24. studenog u 20:00 sati u Scenoteci u Zagrebu. Na sceni se pojavljuju Domagoj Ivanković i Lovre Kondža, mladi i energični glumci i poznata lica TV ekrana, koji u ulozi dvojice nadarenih, ali bespomoćnih kreativaca donose smijeh, iskrenost i sjajnu kemiju. Predstava kroz humor i aktualnu temu umjetne inteligencije propituje što se događa kada tehnologija pokuša preuzeti našu kreativnost – a ljudska blesavost i domišljatost pokažu da je ni jedna AI ne može nadmašiti. Duhovita obrada aktualne teme postaje most između generacija – poziv publici svih uzrasta na kazališni doživljaj pun smijeha, prepoznavanja i dobre energije.


Što učiniti kada vam treba savršena ideja, a ništa vam ne pada na pamet? Dvojica mladića prijavljuju se na natječaj za hit ideju turističkog promo filma. Nagrada je velika, a slava zagarantirana – jedini problem? Oni nemaju nikakvu ideju. U očajničkoj potrazi za rješenjem okreću se umjetnoj inteligenciji koja, umjesto da pomogne, stvara niz komičnih situacija, spletki i obmana. Na kraju naši junaci shvaćaju da je jedino rješenje povratak ljudskom instinktu: iskrenom, emotivnom i – ponekad – do bola blesavom.

Režiju potpisuje Dražen Krešić, tekst Vid Lež, a sve se odvija pod producentskom palicom Ecije Ojdanić. Glumački dvojac Domagoj Ivanković i Lovre Kondža kroz inteligentan humor i prepoznatljivu energiju donosi priču o čovjeku koji pokušava nadmudriti tehnologiju – i shvaća da je upravo ljudska nesavršenost ono što nas čini genijalnima.

Predstava počinje pretpremijerom 23. studenog u Zaboku, premijera se održava 24. studenog u Scenoteci u Zagrebu, zatim slijedi izvedba 26. studenog u Crikvenici, a turneju završava 29. studenog ponovnom izvedbom u Scenoteci u Zagrebu. Predstava obećava smijeh, zabavu i promišljanje o modernom svijetu kroz prizmu prijateljstva, kreativnosti i neumorne borbe čovjeka protiv tehnologije

