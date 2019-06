Slavni reper: 'U bolnici sam bio vezan i pun lijekova’

Reper Kanye West gostovao je nedavno u novoj emisiji voditelja Davida Lettermana, “My Next Guest Needs No Introduction” koja se prikazuje na Netflixu. U emisiji su se dotakli njegovih kontroverznih političkih stavova, ali i bipolarnog poremećaja koji mu je dijagnosticiran prošle godine.

Iako je Kanye već prije na društvenim mrežama govorio o svojem problemu, prvi put je Lettermanu otvorio dušu i rekao kako mu je bilo kada je završio u psihijatrijskoj bolnici.

Bili su užasni

– U jednom trenu te zavežu za krevet, napune te lijekovima i odvoje te od svih ljudi koje voliš – rekao je reper i dodao: – Bili su užasni prema meni.

Ipak, rekao je da je zapravo sretan što mu se to dogodilo jer je saznao u kakvoj su situaciji mnogi ljudi i želi to promijeniti. Također, misli da su psihičke bolesti još uvijek svojevrsna tabu-tema i želi podići svijest o njima.

Dodao je i da mu je sve to pomoglo da iz prve ruke uvidi kako se ljudi odnose prema drugima s dijagnozom te izjavio da često čuje izjave poput “ne slušajte ga, on je lud”, “s njime je gotovo jer je lud”. Smatra da bi na njegove objave na Twitteru trebalo prestati gledati kao na čisto blebetanje i da ih treba gledati kao na psihoterapiju. Opisao je i svoje promjene raspoloženja, paranoju i maniju te što se dogodi kada je u nekoj od epizoda.

Paranoja i manija

– Kada sam maničan, čini mi se da moja prava osobnost izlazi na vidjelo, ali kada me uhvati depresija i paranoja, onda se bojim svega i vjerujem u teorije zavjere, znam da vlada ugrađuje čipove ljudima u mozak i siguran sam da me snimaju. Sve to zbilja osjećam – rekao je West.

Kanye je priznao da više ne uzima lijekove jer smatra da je upravo zbog svoje bolesti kreativan. To je potvrdila nedavno i njegova supruga Kim Kardashian koja je rekla da lijekovi nisu opcija za njezina supruga i da zbog toga što ih je prestao uzimati rijetko odlaze na putovanja.