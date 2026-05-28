Kći glumačke legende optužila bivšeg supruga za nasilje: 'Napadao me i ispred djeteta'

Samo nekoliko dana nakon što je Rumer Willis javno progovorila o odluci da okonča vezu s ocem svoje kćeri, glazbenikom Derekom Richardom Thomasom, sudski dokumenti podneseni u Los Angelesu razotkrivaju dramatične detalje njihova prekida i mučne borbe za skrbništvo nad trogodišnjom kćeri Louettom. Par, koji je započeo vezu 2022. i prekinuo u ljeto 2024., sada se suočava na sudu, iznoseći teške optužbe koje bacaju novo svjetlo na ono što se događalo iza zatvorenih vrata. Willis tvrdi da je Thomasovo ponašanje traumatiziralo njihovu kćer u prvoj godini života, opisujući "lude, emocionalne napade" koji bi trajali i do šest sati, često dok je dijete bilo budno i plakalo.

U dokumentima, Willis navodi da je veza završila zbog Thomasovog "neprestanog obiteljskog nasilja u obliku prisilne kontrole i beskrajnog svađalačkog ponašanja pred njihovom kćeri". Tvrdi da se nije mogao kontrolirati čak ni kada je njihovo jednogodišnje dijete plakalo, očito traumatizirano njegovim ispadima. Glumica je zatražila primarno fizičko skrbništvo i sudsku procjenu, kao i da se Thomas podvrgne testiranju na droge zbog, kako navodi, "povijesti kronične svakodnevne upotrebe marihuane i ponašanja koje ukazuje na to da je pod utjecajem droga". Opisuje ga kao emocionalno nasilnog, nerazumnog, neprijateljskog i nesposobnog staviti potrebe djeteta ispred vlastitih.

S druge strane, Derek Richard Thomas oštro opovrgava sve optužbe. U svom odgovoru sudu naveo je da su tvrdnje njegove bivše partnerice "netočne i pune lažnih navoda". Tvrdi da "nikada nije počinio djela obiteljskog nasilja u bilo kojem obliku, uključujući i 'prisilnu kontrolu'". Priznaje da je njihova veza bila "nezdrava" i da je s pravom završila, ali inzistira da je odluka o prekidu bila obostrana te da veza nije bila obilježena nasiljem ili zastrašivanjem s njegove strane. Njegov odvjetnik poručio je da se Thomas neće "parničiti u medijima", ali da je uvjeren kako će sud jasno vidjeti što se događalo.

Pravna bitka započela je u srpnju 2025. kada je Thomas pokrenuo postupak za utvrđivanje roditeljskog odnosa, tražeći zajedničko pravno i fizičko skrbništvo. Ključna točka spora postalo je preseljenje Rumer s kćeri u Sun Valley, Idaho, 2024. godine. Thomas tvrdi da je to podržao kao privremenu evakuaciju zbog požara u Kaliforniji, ali da nikada nije dao dopuštenje za trajno preseljenje. Izrazio je zabrinutost da obitelj Willis u Idahu ima "dugogodišnje korijene i značajan utjecaj", što bi moglo stvoriti neravnotežu u pravnom procesu. Rumer, pak, tvrdi da je Thomas bio svjestan njezine odluke i da mu je više puta nudila plaćeni prijevoz i smještaj kako bi posjetio kćer u Idahu, što je on navodno svaki put odbio.

U borbu se uključila i Rumerina majka, slavna glumica Demi Moore, čije svjedočanstvo dodatno oslikava napetu atmosferu. Moore je u svojoj izjavi sudu opisala Thomasa kao osobu koja "želi diktirati i kontrolirati Rumerino okruženje prema svojim potrebama". Kao primjer navela je Louettin porođaj kod kuće, kojem je prisustvovala. "Dok je Rumer rađala u bazenu za porođaj, Derek je, bez pitanja i bez tuširanja, na agresivan i nagao način ušao u bazen. Svi su bili šokirani", navela je Moore. Dodala je da je Rumer odmah zatražila da izađe, a on je ostatak porođaja proveo "ljutit i durio se, čineći sve o sebi", uništavajući ono što je trebao biti jedan od najsretnijih trenutaka u životu njezine kćeri. Moore je također optužila Thomasa da je pokušavao izolirati Rumer od obitelji i da je Louettu nakon posjeta vraćao "prljavu i u nepromijenjenoj peleni".

Rumer Willis u sudskim je podnescima iznijela i konkretne optužbe o Thomasovom nemaru, koji povezuje s njegovom navodnom zlouporabom droga. Tvrdi da je Thomas, nakon što mu je zabranila pušiti marihuanu u kući, unajmio glazbeni studio gdje je po cijele dane "bio napušen" i vraćao se kući "očito pod utjecajem". Prisjetila se incidenta kada je Louetta imala samo nekoliko mjeseci. "Gledali smo film, otišla sam u kupaonicu i zamolila ga da je pripazi. Iz druge sobe čula sam tup udarac i njezin plač. Bio je toliko 'high' da je nije mogao paziti ni tih nekoliko minuta, a da se ne otkotrlja s kauča", navela je. Dodala je i da je jednom drugom prilikom djevojčica pala s kreveta, a on je, umjesto da utješi dijete, svu pažnju usmjerio na sebe jer se ona uzrujala. Thomas je priznao da je ranije konzumirao marihuanu u zakonskim okvirima, ali tvrdi da to više ne čini i da to nikada nije utjecalo na njegovu sposobnost da bude otac.

Iako se pravna bitka sada vodi oko teških optužbi, Rumer je nedavno u podcastu "The Inside Edit" otkrila "trenutak otrežnjenja" koji ju je naveo na prekid. Bio je to odlazak na vjenčanje njezine najbolje prijateljice u lipnju 2024. godine. "Tvoje vjenčanje bilo je golem trenutak otrežnjenja u mom životu. Čula sam vaše zavjete i shvatila da situacija u kojoj sam se nalazila nikada neće tako izgledati, bez obzira na to koliko se trudila", rekla je voditeljici. "Gledala sam vas, jecala držeći svoje dijete i pomislila: 'Moram više cijeniti sebe'. Moram otići, bez obzira na to koliko me strah, i pronaći nešto što izgleda ovako, jer to želim." Izjavila je da se tek u posljednjih osam mjeseci ponovno osjeća "snažno" nakon "zaista brutalne i izazovne veze", ali i da je zahvalna na iskustvu jer sada ima potpuno drugačije standarde za budućeg partnera s kojim se nada braku i još djece.

