Ervin iz Big Brothera se zaručio, otkrio je kakve planove ima za vjenčanje s bivšom Miss Slovenije

Ervin Mujaković javnosti je poznat kao bivši sudionik u regionalnom Big Brotheru, a nakon sudjelovanja u ovom televizijskom showu je gradio karijeru fitness trenera. Gledatelji Big Brothera najviše ga pamte po tome što je u showu bio blizak sa Stefani Banić te što mu Barbara Šegetin nije uzvratila osjećaje. U zadnjih nekoliko godina Ervin je doživio veliku fizičku transformaciju, a imao je i zdravstvenih problema. Naime, zbog diskus hernije jedno je vrijeme bio nepokretan i to je ostavilo traga na njemu. Zadnjih šest godina u sretnoj je vezi i identitet svoje partnerice iz Slovenije ne otkriva javnosti i poznato je samo kako je bila bivša Miss Slovenije.

Nedavno je otkrio kako se planiraju vjenčati te je u razgovoru za 24 sata otkrio kakvi su im planovi za vjenčanje. "Djevojka i ja želimo da to bude u što užem krugu nama dragih ljudi. Oko svega se zajedno dogovaramo i zajedno biramo sve", izjavio je Ervin. Svoju buduću suprugu je zaprosio u travnju ove godine, a prosidba se odvila u u jednom restoranu u romantičnom okruženju uz laganu glazbu. "Baš se pozitivno iznenadila i bila je presretna", otkrio je Ervin kako je njegova partnerica reagirala na prosidbu. Ispričao je i kako ne planiraju preveliku svadbu jer im je želja vjenčane zavjeti izreći na intimnoj ceremoniji uz prisustvo najbližih prijatelja i obitelji.

Kada je riječ o lokaciji vjenčanja još nisu donijeli konačnu odluku, iako vjenčanje planiraju ove godine. Prva potencijalna lokacija za vjenčanje je mjesto na kojem su se zaručili, a druga opcija je da se vjenčaju u inozemstvu i na popisu država u kojima bi obavili ceremoniju su Grčka, Malta, Španjolska i Italija. Iako je Ervin na posebnom režimu prehrane, na dan svog vjenčanja neće se držati svog plana prehrane jer se na svojoj svadbi želi opustiti i ne opterećivati kalorijama. Početkom ove godine na svom je Instagram profilu objavio kako ima 170 kilograma.