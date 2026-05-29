GLUMAČKA IKONA

Nicolas Cage i službeno promijenio prezime! Iza odluke stoji obiteljski razlog

VL
Autor
Vecernji.hr
29.05.2026.
u 16:45

Glumac je donio odluku kako bi se konačno distancirao od svoje moćne hollywoodske obitelji i uspostavio vlastiti identitet

Nicolas Cage više nije Coppola, čak ni na papiru. Slavni glumac potvrdio je da je prošle godine i zakonski promijenio svoje ime, čime je i formalno prekinuo vezu s jednom od najmoćnijih hollywoodskih dinastija. Iako umjetničko ime Cage koristi od početka karijere, sada je postalo i njegovo jedino, privatno ime. Razlog je, kako je sam objasnio, želja da izgradi vlastiti legat, neopterećen slavom svojih rođaka.

- Ja sam Nick Cage. Legalno sam promijenio ime. Bolje je biti patrijarh vlastite male obitelji nego klaunovski rođak na marginama tuđe - izjavio je za Variety. Njegovo distanciranje od poznate talijansko-američke obitelji Coppola počelo je rano, suočen s dobacivanjima na setovima zbog filmova svog slavnog ujaka, redatelja Francisa Forda Coppole.

Inspiracija za novo prezime stigla je iz dva potpuno različita svijeta - popularne kulture i avangardne umjetnosti. Glumac je priznao da je prezime 'Cage' djelomično odabrao zbog Marvelovog strip junaka Lukea Cagea, a dijelom zbog skladatelja Johna Cagea, o kojem se često raspravljalo u njegovoj umjetničkoj obitelji. Želio je ime koje je 'kratko i slatko', po uzoru na Jamesa Deana. Ipak, od izvornog imena nije odustao.

- Zadržat ću ime Nicolas jer me otac nazvao Nicolasom – s francuskim pravopisom, što me uvijek frustriralo jer svi dodaju ‘h‘. Ne znam zašto mi je dao francuski pravopis, ali jest - ispričao je glumac, sin autora Augusta Coppole, dodavši da mu je svejedno hoće li ga zvati Nick ili Nicolas.
Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

"Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici", poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem "'Oćeš doć?", koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu

TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Ivanu zbunilo pitanje o hrvatskoj zastavi, znate li odgovor?

Pitanje je bilo je: Hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu, modru, žutu i koju još boju? Zelenu, ljubičastu, crnu ili ružičastu? Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena boja, no nije bila sigurna pa zatražila pomoć publike. Publika je 27 posto glasova dala odgovoru A, 19 posto odgovoru B, čak 52 posto glasova osvojio je odgovor C, dok je za odgovor D glasalo svega dva posto publike.  Natjecateljica je vjerovala publici te je kao konačan odgovor odabrala C: crnu. Pokazalo se da je to i točan odgovor

NA INSTAGRAMU

Bivša misica nakon borbe s teškom bolesti objavila emotivnu poruku: 'Uzor svima nama'

Istinska ljepota žene nije u savršenstvu, nego u načinu na koji nosi svoje životne priče", napisala je Pahor u opisu, dodavši hashtagove poput #beauty i #strongwomen (snažna žena). Pratitelji su odmah prepoznali dubinu njezine poruke te su je u komentarima obasuli riječima podrške i divljenja. ''Divna'', ''Uzor svima nama'', ''A ti si Ivančice primjer takve žene. I više'', samo su neki od komentara ispod objave.

NAKON RAZVODA

Kći glumačke legende optužila bivšeg supruga za nasilje: 'Napadao me i ispred djeteta'

U dokumentima, Willis navodi da je veza završila zbog Thomasovog "neprestanog obiteljskog nasilja u obliku prisilne kontrole i beskrajnog svađalačkog ponašanja pred njihovom kćeri". Tvrdi da se nije mogao kontrolirati čak ni kada je njihovo jednogodišnje dijete plakalo, očito traumatizirano njegovim ispadima. Glumica je zatražila primarno fizičko skrbništvo i sudsku procjenu, kao i da se Thomas podvrgne testiranju na droge

