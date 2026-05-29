Nicolas Cage i službeno promijenio prezime! Iza odluke stoji obiteljski razlog

Nicolas Cage više nije Coppola, čak ni na papiru. Slavni glumac potvrdio je da je prošle godine i zakonski promijenio svoje ime, čime je i formalno prekinuo vezu s jednom od najmoćnijih hollywoodskih dinastija. Iako umjetničko ime Cage koristi od početka karijere, sada je postalo i njegovo jedino, privatno ime. Razlog je, kako je sam objasnio, želja da izgradi vlastiti legat, neopterećen slavom svojih rođaka.

- Ja sam Nick Cage. Legalno sam promijenio ime. Bolje je biti patrijarh vlastite male obitelji nego klaunovski rođak na marginama tuđe - izjavio je za Variety. Njegovo distanciranje od poznate talijansko-američke obitelji Coppola počelo je rano, suočen s dobacivanjima na setovima zbog filmova svog slavnog ujaka, redatelja Francisa Forda Coppole.

Inspiracija za novo prezime stigla je iz dva potpuno različita svijeta - popularne kulture i avangardne umjetnosti. Glumac je priznao da je prezime 'Cage' djelomično odabrao zbog Marvelovog strip junaka Lukea Cagea, a dijelom zbog skladatelja Johna Cagea, o kojem se često raspravljalo u njegovoj umjetničkoj obitelji. Želio je ime koje je 'kratko i slatko', po uzoru na Jamesa Deana. Ipak, od izvornog imena nije odustao.

- Zadržat ću ime Nicolas jer me otac nazvao Nicolasom – s francuskim pravopisom, što me uvijek frustriralo jer svi dodaju ‘h‘. Ne znam zašto mi je dao francuski pravopis, ali jest - ispričao je glumac, sin autora Augusta Coppole, dodavši da mu je svejedno hoće li ga zvati Nick ili Nicolas.