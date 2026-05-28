PONOSNI RODITELJI

FOTO Viktorija i Dino Rađa podijelili fotografije s maturalne večeri sina Nike, javio im se Tarik Filipović

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 19:00

Viktorija Rađa, supruga proslavljenog košarkaša Dine Rađe na društvenim mrežama je podijelila dirljivu objavu povodom mature njihovog mlađeg sina Nike

Kraj svibnja za mnoge je srednjoškolce i njihove roditelje posebno emotivan, a svoju sreću povodom mature sina Nike nije krila ni Viktorija Rađa. Supruga legendarnog košarkaša Dine Rađe objavila je seriju fotografija koje savršeno dočaravaju slavljeničku atmosferu. Na njima pozira sa suprugom i sinom Nikom, koji je za ovu prigodu odjeven u elegantno crno odijelo. Obitelj je, čini se, iskoristila popularni "photo booth" kako bi zabilježila poseban trenutak, a rezultat su spontane i vesele uspomene. Na prvoj fotografiji ponosni roditelji ljube sina u obraze, dok na drugoj cijela obitelj pozira s rekvizitima - Viktorija s velikim ružičastim naočalama, a Dino s duhovitim rajfom, pokazujući da im smijeha i zaigranosti ne nedostaje.

No, ono što je posebno dirnulo pratitelje jest Viktorijin iskren i emotivan opis. - Vjerojatno su svi roditelji ponosni na svoje dijete, al' meni će srce puknut. Mali Niko maturant - napisala je uz objavu i pokrenula lavinu iskrenih čestitki i lijepih želja. U komentarima su se javile i poznate osobe poput Barbare Kolar i Tarika Filipovića. Viktorija i Dino, koji su u braku od 2001. godine, slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a ova objava još je jednom potvrdila njihovu snažnu obiteljsku povezanost. Uz maturanta Niku, imaju i starijeg sina Roka, dok Dino iz prvog braka ima sina Duju. Obiteljski trenuci poput ovog pokazuju temelj njihova dugogodišnjeg sklada.

Podsjetimo, glumac Tarik Filipović i njegova supruga Lejla također su na društvenim mrežama podijelili emotivnu objavu uz koju su s pratiteljima podijelili fotografije s maturalne večeri svog sina Armana. - Armanova maturalna večer 'Zar već?', pitaš se u raznim fazama odrastanja svoje i sve druge djece… vidiš predivnu mladost,svečano odjevenu, na još jednom novom putu svojih života… i svog nasmijanog Armana među svim tim prekrasnim osmjesima… ponos, sreća, lagana sjeta… Vole te mama i tata - napisali su mu roditelju u ovoj dirljivoj objavi. U komentarima im se javila i Severina i napisala: - Čestitke mladom gospodinu i ponosnim roditeljima. 

*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
matura sin Viktorija Rađa Dino Rađa showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
GR
Grundl
19:12 28.05.2026.

Pa to je prekrasno, prava jugo idila, tarik, lejla, severina, rađa, oni to zovu matursko veče

