'Mnogima je etičan tekst ujedno sinonim za dosadan sadržaj - jer nema senzaciju, nema onaj maligni začin'

Od djevojčice iz Ansambla dječje drame TV Zagreb do jedne od najprepoznatljivijih televizijskih urednica i autorica obrazovnih emisija na HRT-u, profesionalni put Jasna Burić obilježio je rad na televiziji, znanje i predanost javnom mediju. Dobitnica nagrade za životno djelo Ivan Šibl u intervjuu za Ekran govorila je o svojim prvim glumačkim i novinarskim koracima, ratnim godinama na HRT-u, razvoju obrazovnog programa, etici u medijima te izazovima umjetne inteligencije i budućnosti javne televizije.



Kako doživljavate nagradu za životno djelo "Ivan Šibl" za svoj profesionalni rad na HRT-u, od dječjeg rada u dramskom programu televizije i radija, preko prvih novinarskih koraka, do najviših televizijskih funkcija i stvaranja obrazovnih emisija i serija?

Nagradu za životno djelo Ivan Šibl, koja nosi ime po prvom ravnatelju i pokretaču našeg medija prije 70 godina, koji je davnih šezdesetih posebnu vrijednost vidio u stvaranju Školske televizije, postavljajući tada mehanizam razvoja novog televizijskog medija, pobuđuje u meni osjećaje iskrene zahvalnosti i ponosa. Nagrade za životno djelo, u pravilu, dolaze u trenucima kad se zaokružuje profesionalni put i karijera, pa je takvo veliko priznanje za mene posebno emotivno.