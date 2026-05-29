Jedina milijunašica iz kviza 'Tko želi biti milijunaš' 23 godine nakon pobjede: 'I danas me pitaju trošim li taj novac'

Mira Bićanić, jedina natjecateljica u hrvatskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš" koja je osvojila glavnu nagradu, gostovala je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" te se prisjetila 15. pitanja na koje je točno odgovorila i prije gotovo 23 godine osvojila je milijun kuna.

"I danas me pitaju trošim li novac koji sam osvojila u "Milijunašu" i kažem im da.", rekla je Mira u emisiji. Pri odgovoru na 15. pitanje Mira je na raspolaganju imala džoker publiku i voditeljica Zlata Muck Sušec pitala je Miru kako se osjećala na tom 15. pitanju i je li razmišljala o tome što ako je publika zezne.

"Nisam, ja volim kocku i rizik. Osim toga imala sam već neki osvojeni iznos iza sebe, to mi je bilo važno, to je bila neka motivacija zbog čega sam se i prijavila na taj kviz, nije bila baš neka najsretnija, ali bila je takva životna situacija dosta teška, a nisam bila sigurna u taj zadnji odgovor i bilo mi je fora da se tu malo publika uključi", odgovorila je ova profesorica iz Virovitice. Emisija u kojoj je Mira osvojila milijun prikazana je 14. lipnja 2003. godine, a na posljednjem pitanju iskoristila je joker "pitaj publiku". Pitanje za milijun kuna glasilo je: "Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. istrčala Pariški maraton?", a ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić, Ines Preindl.

"Znala sam da je Sandra Antolić filmska kritičarka i da je objavljivala tekstove u Zarezu, ja sam je čitala, ali stvarno za ovaj maraton nisam znala.", prisjetila se. Voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš" Tarik Filipović je rekao kako je znao odgovor na ovo milijunsko pitanje, ali morao je zadržati poker face. Dodao je kako nikada nema točne odgovore unaprijed na pitanja koja postavlja i dodao je kako je tako ljepše i lakše. Objasnio je i zašto već dugo nemamo milijunaša. "Mira je na tom zadnjem odgovoru rekla rečenicu, koja nedostaje mnogim našim natjecateljima i zato nemamo novog milijunaša nakon Mire. Mira je rekla, pa jednom sam tu, imam priliku na ovaj način ispasti frajer i rekla je svoj konačni odgovor i zato i nemamo dobitnika najveće nagrade", poručio je Tarik.