Slavni joga učitelj stiže u Zagreb: 'Madonni sam pomogao vježbati mantru'

U Zagreb na konferenciju „Joga i znanost“ koja se održava 16. lipnja u Hrvatskom glazbenom zavodu iz New Yorka dolazi Eddie Stern – prava faca svijeta joge s kojim su svoj unutarnji mir tražili celebrityji poput kraljice popa Madonne, glumice Gwyneth Paltrow, pjevača Coldplaya Chrisa Martina i komičara Russella Branda. Za obožavatelje joge ovo je jedinstvena prilika susresti se s jednim od najuglednijih i najtraženijih učitelja joge u svijetu.

Celebrity klijenti

Eddie Stern specijalizirao se za Ashtanga i terapijsku jogu, a u Zagrebu će pričati na temu joge i znanosti danas, zajedno s Dr. Marshall Haginsom i Jadrankom Miklecom te će predstaviti svoju najnoviju knjigu „One Simple Thing: A New Look at the Science of Yoga and How It Can Transform Your Life“.Trenutno surađuje s glazbenikom Mobyjem i jednim od najprodavanijih pisaca ovog doba Deepakom Choprom, a zajedno su osmislili aplikaciju za disanje pod nazivom „The Breathing App“ koja vodi kroz vježbe disanja.

Poznat po svom multidisciplinarnom pristupu u Ashtangi koja je, kako navodi u jednom intervjuu za američke medije, korijen unutarnjeg čišćenja, mnogima u stresnom svijetu showbizza je pomogao da pođu tim putem. Obratili su mu se zbog toga i slikar Kenny Scharf, pjevač Beastie Boysa Mike D. i glumac William James Dafoe koji je za CQ style objasnio da se jogom počeo baviti jer je star.

Madonnina mantra

Stern je vrlo mlad ušao u svijet joge. Na prvi sat otišao je s tek 15 godina i to u ljetnom kampu, a do 20. godine jogu je u potpunosti živio. Otišao je u Indiju na trening program i po povratku kao 21-godišnjak otvorio Ashtanga Yoga studio u Sohou i Brooklyn Yoga Club u New Yorku. Na vlastitoj stranici opisao je kako je 2012. pratio Madonnin nastup na kojem je kraljica popa izmolila mantru „Lokah Samastah Sukhino Bhavantu“.

- Pomogao sam Madonni s izgovorom mantre prije mnogo godina i opet ovo proljeće uoči njezine turneje. Pomogao sam i Bone Breakersima, njezinim plesačima, s joga pozama koje izvode na kraju. Bilo je jako zabavno – napisao je u opisu videa Madonninog natupa u Madison Square Gardenu 2012. godine. Ona je počela trenirati jogu još 1996. godine kako bi se vratila u formu nakon rođenja svoje kćeri, a njezin entuzijazam za Ashtangom išao je tako daleko da je u filmu „Neka druga ljubav“ glumila instruktoricu joge koja zatrudni s najboljim prijateljem, homoseksualcem