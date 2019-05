Stvarala je trendove, a sada ih samo prati: Zaslužuje li nadimak 'kraljica popa'?

Nastupala je na Eurosongu u Izraelu, pokupila nekoliko milijuna dolara da bi drhtavim glasom izvela jedan hit s novog albuma i “Like a Prayer” te pritom razočarala brojne fanove.

Pitamo se, ima li njezin nadimak smisla u 2019.? Jer, ako ćemo realno, Madonna već dugo nije kraljica popa. Glazbenica je godinama imala istu recepturu za uspjeh: mijenjaj se kako bi ostao relevantan, govori o stvarima o kojima nitko drugi ne želi, seks sve može prodati i umiješaj u to sve pokoji skandal. Glas, tvrde brojni glazbeni kritičari, nikada nije imala, ali izgradila je dobru mašineriju zbog čega je od osamdesetih doslovno nizala hitove. “Papa Don’t Preach”, “Like A Virgin” i “La Isla Bonita” još uvijek se vrte na radiopostajama, brojni glazbenici i dalje pokušavaju kao finalni produkt dobiti spotove koje je ona radila u “Ray of Light” eri, a Madonna? Ona se konstantno želi svidjeti sve mlađoj publici iako je, čini se, uopće ne razumije.

Foto: REUTERS

Dokazala je to svojim 12. studijskim albumom, ‘MDNA’ kojim je pokušala spojiti pop s tada ekstremno popularnim EDM-om. Kritičari su se složili da je produkcijski bio savršen i većinom su bili sretni što se vratila svojim “dance” korijenima, no nisu im se svidjeli bazični i pomalo dosadni tekstovi Madge je ipak prije uspijevala u lako slušljivi pop ubaciti i malo materijala za promišljanje – provokativnim temama. No kako je ranije stvarala trendove, sada se više čini da samo pokušava skočiti na njih kada je već prekasno. Ne možemo reći da je neuspješna jer još uvijek privlači pažnju medija, dugogodišnjih fanova i kolega iz glazbene industrije koji žele surađivati s njom, pa je tako surađivala s Kanyeom Westom, Lil’ Wayneom, Justinom Timberlakeom... nastupala je s Miley Cyrus kada je ona bila na vrhu popularnosti zbog evidentno skandaloznog ponašanja, a šokirala je brojne gledatelje kada je prvo poljubila Britney Spears, a potom i Christinu Aguileru na MTV Music Awardsima 2003. No nije se ljubila samo sa ženama već je na festivalu Coachella prva poljubila repera Drakea u usta. Izazvala je salvu komentara na društvenim mrežama tim potezom, no možda više zato što se činilo da reper nije očekivao da će se to dogoditi, zbog čega je napravio facu i što su svi shvatili kao da mu se poljubac gadio. Reper je rekao da to nije ni blizu istini, ali fanovi su odlučili i Madonna, iako je uspjela u naumu da se o njoj ponovno priča, nije ispala kul.

A jednom je doslovno bila definicija te riječi. Stvarala je megahitove, ljubovala s umjetnicima koji su surađivali s Andyjem Warholom, ali i reperom Tupacom, muškarcima crne boje kože, što je u to vrijeme zapravo bio svojevrsni taboo. Ona je kulturološki utjecala na gotovo cijeli svijet, glazbom, modnim eksperimentiranjem, pa čak i religijom koju je među prvima tvrdila da slijedi, kabalom. Zbog nje mnogi još uvijek danas na ruci nose crvenu špagicu koja simbolizira pripadnost toj vjeri. Korzet dizajnera Jeana Paula Gaultiera s čunjevima na grudima koji je nosila na turneji “Blonde Ambition” još uvijek nam je urezan u sjećanje. A kada je izbacila “Ray of Light” pokazala je da je može iz svake kulture uzeti ono što joj najviše odgovara i od toga napraviti moćnu priču. Samo svojim tadašnjim modnim izborom uspjela je približiti azijsku kulturu Americi, koju su oni najčešće zapostavljali ili karikirali (primjer za to je vlasnik stana u kojem je živjela Audrey Hepburn u filmu “Doručak kod Tiffanyja”). U filmu “Očajnički tražeći Susan” nosila je kožnatu jaknu sa simbolom piramide koji se nalazi na američkom dolaru. o tom odjevnom predmetu još se i danas govori, te dolijeva ulje na vatru teorijama zavjere da je odavno prodala dušu vragu.

Ali Madonna nije samo modna ikona nego i feministička. Smatraju je revolucionarnom figurom tog pokreta, a profesori sa svih najpoznatijih svjetskih sveučilišta tvrde da je uspjela dokazati mladim ženama da mogu biti i ženstvene i seksualno se izražavati, a ujedno imati potpunu kontrolu nad svojim tijelima. I prije no što su djevojke iz Sexa i grada glasno progovorile o seksu, ona je već tu temu odradila i obradila u knjizi ‘SEX’ koja je 27 godina poslije još uvijek najradikalnija stvar koju je učinila neka pop-zvijezda (a tu ne računamo one koje su imale javne slomove živaca). Neki autori čak tvrde da je zbog toga postala bitna figura u industriji pornografije, ali postala je i prvi kulturalni ambasador sadomazohizma.

Njezina slava zapravo ovisi o tome koliko se ljudima gadi i koliko je ljudi prihvaćaju. U neku ruku jednako je kontroverzna figura kao što je na primjer Marilyn Manson, kojeg najčešće slušaju tinejdžeri koji se žele pobuniti protiv svojih roditelja i biti drukčiji od svojih prijatelja u školi. Baš zato je i jedna od najvećih ikona gay kulture, a časopis Out piše kako je ona jedina zvijezda koja se zauzela za prava homoseksualaca prije nego što je to uopće bio način kako privući što više fanova. Madonna nikada neće imati jednaku slavu kao što je imala u 80-ima i 90-ima, no ne možemo zanemariti njezin kulturološki utjecaj i zbog toga će uvijek biti kraljica popa.