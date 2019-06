Slavni glumac udao kćer za 32 godine mlađeg kolegu

Mariage 👰 💒 🤵 - Divorcé fin 2017 de la comédienne Anna Faris, Chris Pratt a épousé ce samedi Katherine Schwarzenegger, la fille aînée d’Arnold et de son ancienne épouse, Maria Shriver. Les tourtereaux se sont dit oui lors d’une cérémonie privée en Californie, en présence de leur famille et de leurs proches révèle le magazine "People". Jeune papa divorcé, le héros des "Gardiens de la galaxie" avait rencontré la jeune femme l’été dernier. #chrispratt #katherineschwarzenegger #annafaris

A post shared by @ peoplewebvip on Jun 9, 2019 at 8:03am PDT