Slavni glumac objavio video i zaprepastio fanove izgledom, prepoznali bi ga samo najvjerniji obožavatelji

Glumac Michael Douglas (78) iznenadio je gledatelje izgledom u videu koji je objavio na Instagramu. Naime, Douglas je objavio video koji je snimljen u Parizu, a u njemu se može vidjeti da ima crvenkastu kosu, dok je lice od sunca zaštitio kapom i tamnim naočalama.

U videu je samo kratko poručio: ''Hej ljudi, sretan #TGIF(hvala Bogu što je petak)! Nadam se a vam je dobro. Puno ljubavi MD. ''

Fanovi su pohitali u komentarima poručiti omiljenom glumcu koliko ga vole i da je zgodan, no neki baš nisu bili presretni zbog nove boje kose.

- Oprosti Michaele, ali zbog nove frizure izgledaš puno starije - jedan je od komentara.

- Ova kosa izgleda užasno. Super si izgledao sa sijedom kosom - stoji u drugom. Neki su ipak uvjereni da je ova promjena kratkotrajna, te da se na taj potez odlučio zbog neke uloge.

Inače Douglas se prošle godine u emisiji 'The Kelly Clarkson Show' prisjetio neugodnog trenutka koji se dogodio na proslavi mature njegove kćeri Carys. Glumac je rekao da su roditelji drugih maturanata mislili da je on Carysin djed, a ne otac. "Bilo mi je malo neugodno i zvučalo je grubo kada su mi ostali roditelji rekli: 'Čestitam, sigurno si ponosan na svoju unuku'. U redu je. Nisam to shvatio ozbiljno, samo su pokušali biti ljubazni", ispričao je glumac te istaknuo da se nije uvrijedio, nego da se samo nasmijao.

Dodao je i kako je jako ponosan na svoju kćer te da je promocija bila lijepo osmišljena, iako je bila u pandemijskim uvjetima.

Douglas je kasnije na Instagramu objavio fotografiju s mature na kojoj se nalazi cijela obitelj u čijem je opisu istaknuo koliko je ponosan na svoju kćer. "Carys, čestitam tebi i cijeloj tvojoj generaciji. Tvoja mama i ja smo jako ponosni na tebe. Puno te volimo i uzbuđeni smo zbog tvoje budućnosti, jer najbolje tek dolazi", napisao je i potpisao se s 'Tata'. Inače, Carys je jednom prilikom rekla da joj je ranije smetalo što je se uvijek gledalo kao kćer poznatih te je smatrala da se zato stalno mora dokazivati. "Ono što mi je najviše smeta je to što ljudi uporno misle da ne radim, da sve što napravim zapravo dobijem servirano na pladnju. No istina je drugačija", ispričala je tada.

Podsjetimo, Michael Douglas ima dvoje djece s glumicom Catherine Zeta-Jones: kćer Carys i sina Dylana te sina Camerona s producenticom Diandrom Luker. Glumac je poznat po ulogama u brojnim poznatim filmovima poput filmova 'Fatalna privlačnost', 'Wall Street', 'Sirove strasti', 'Sve ostaje u obitelji' i mnogim drugima.