Josipa Pavičić Berardini o životnoj bitci koju je vodila s opakom bolešću: 'U tušu sam napipala kvržicu'

Dr. Natko Beck u svojoj je emisiji "Dr. Beck" koja se prikazuje na HTV 1 ovaj utorak ugostio specijalisticu onkologije i radioterapije Zrinku Rendić-Miočević, predsjednicu Udruge Nismo same Ivanu Kalogjer te novinarku, spisateljicu i kolumnisticu Josipu Pavičić Berardini. U emisiji su, dakako, pričali o karcinomu dojke, naglašavajući važnost pregleda dojki i mamografije, s obzirom da je upravo rak dojke najčešći uzrok smrti od zloćudnih tumora kod žena.

Josipa Pavičić Berardini (44) suočila se s dijagnozom karcinoma dojke u 35. godini, zbog čega je osjetila strah i tugu – zbog liječenja koje je čeka, najbližih, brige za djecu... A svoje je iskustvo podijelila u emisiji.

Prvo je ispričala kako je bila jako redovita u pregledima i ultrazvucima dojke, što je bila velika sreća jer je otkrila svoj karcinom dok je imao "tek 6 milimetara".

- A opet tih 6 milimetara zvuči tako malo, a opet je jako jako puno jer doista preokrene cijeli život - kazala je i dodala da ga je otkrila zahvaljujući svom televizijskom poslu. Naime, svakodnevno su je mazali kremama za samotamnjenje zbog čega je ona morala kući raditi česte pilinge tijela, a tijekom jednog je u tušu napipala kvržicu na gornjem dijelu desne dojke.

- Osjetila sam da je tu nešto što tu ne pripada. Nije bila pomična, ništa me nije boljelo. Otišla sam liječnici koja mi je i inače radila preglede i rekla mi je: 'punkcija Josipa'. Ja sam rekla: ma ne, to je sigurno hematom, vozila sam se neki dan sa sinom pa me lupio kako je mali, imao je niti dvije godine. Onda je uslijedilo ono pitanje je li mi netko u obitelji imao karcinom - ispričala je Josipa koja je dodala da joj nitko u obitelji nije imao karcinom. Kazala je da je to bio početni šok, nakon kojeg je odradila punkciju pa nalaze. Istaknula je bivša voditeljica i koliko je važan taj pregled, a opisala je i simptome, odnosno kakva je bila kvržica.

- Ja se sjećam da je bila potpuno nepomična i ništa me nije boljelo. I da, bilo je tvrdo, ali ta pomičnost igra ulogu - kazala je.

Otvorila se i po pitanju toga kako joj je kao ženi bilo izgubiti dojku.

- Obzirom na moju dob, na mojih 35 godina kad su mi dijagnosticirali karcinom dojke, živjela sam paralelno na dvije adrese, Italija-Hrvatska, potražila sam mišljenja i talijanskih liječnika, kao i ovih ovdje kod nas u Institutu za tumore. I preporuka koju sam dobila na obe strane je da se podvrgnem subkutanoj mastektomiji i da će to biti najveći način zaštite od povratka karcinoma. Napravila sam i testova BRCA 1 I BRCA 2 i ispalo je da sam mutantica tako da sam se odlučila nakon 5-6 mjeseci nakon što sam doznala za dijagnozu, za subkutanu mastektomiju - kazala je i dodala: - Odreći se svojih grudi, bilo bi jako lažno i ružno od mene da kažem da je to jako jednostavno i da eto sad to nije ništa. Nije istina, to je jedan proces koji morate proći sami sa sobom, stavite na jednu stranu ZA i PROTIV i u životu zaista postoje trenuci kada nečemu u životu kažete DA, a nečemu drugome NE.

Ona je, ispričala je, odlučila reći DA svom životu i na neki način se oprostiti od svojih grudi.

- Napravila sam mastektomiju, stavili su mi implantate i eto, život ide dalje. Glava je na ramenu, ali imam potrebu istaknuti kako je za mnoge ljude još uvijek rak jednako sramota. Mislim da je veliko opterećenje, i po meni najveći razlog obolijevanja, naš taj mentalni sklop - zaključila je Josipa Pavičić Berardini.

