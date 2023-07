Slavna pjevačica snimljena kako radi u restoranu, obožavateljima ništa nije jasno

Pjevačica Lana Del Rey (38) ostavila je obožavatelje zbunjenima nakon što je u četvrtak viđena kako radi u Waffle Houseu u Florenceu u Alabami. Na fotografijama i snimkama koje kruže društvenim mrežama, pjevačica je snimljena za pultom kako kuha kavu u uniformi dok nosi pločicu s imenom Lana.

Tijekom vremena provedenog u restoranu Del Rey je pozirala za fotografije s obožavateljima.

- Bilo je pomalo nadrealno. Upravo sam joj rekla koliko volim njezinu glazbu i njezin rad općenito. Bila je super ljupka i nevjerojatno draga - opisala je svoj susret obožavateljica Karina Cisneros Juarez.

Lana Del Rey for her Waffle House shift in Alabama. pic.twitter.com/D6NGSkAhIa — Pop Crave (@PopCrave) July 20, 2023

Razlog zašto je Del Rey bila u Waffle Houseu ostao je nejasan, a obožavatelji nagađaju o raznim mogućnostima. Na forumima obožavatelja neki su nagađali da je možda snimala glazbeni spot, dok su drugi sugerirali da bi to mogao biti reklamni trik za nadolazeće pjesme. Neki su u šali rekli da možda istražuje ​​novi put u karijeri.

Posljednjih dana Del Rey je također viđena na nizu drugih mjesta u Alabami, uključujući središte Firence i salon za nokte u Birminghamu. Moguće je da bi posjet mogao biti povezan s pjesmom s njenog novog albuma Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

- Išla sam vlakom u Španjolsku, samo s bilježnicom u ruci/Onda sam otišla vidjeti neke svoje prijatelje, dolje u Florence, Alabama - pjeva glazbenica u pjesmi Paris, Texas.

