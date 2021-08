Slavna komičarka objavila da se bori s teškom bolesti: 'Imam rak pluća iako nikad nisam pušila'

Slavna američa komičarka Kathy Griffin (60) na Instagramu je objavila kako se bori s rakom pluća, te da je očekuje operacija u kojoj će joj odstraniti dio pluća.

- Ljudi, moram vam nešto reći. Imam rak. Uskoro ću na operaciju na kojoj će mi odstraniti dio lijevog plućnog krila. Da, imam rak pluća iako nikada u životu nisam zapalila cigaretu. Liječnici su vrlo optimistični jer je rak u prvoj fazi. Nadam se da nakon operacije neću morati na kemoterapije ni zračenja, a trebala bih normalno živjeti. Posljednje četiri godine su mi zaista bile teške jer sam se pokušavala vratiti na posao i vas nasmijavati, no bit ću dobro. Cijepljenja sam protiv koronavirusa, posljedice bi bez toga bile još strašnije. Pregledavajte se kod doktora, to će vam spasiti život - poručila je u objavi.

Foto: Instagram

Komičarka je prošle godine zabrinula obožavatelje kada je završila u bolnici zbog boli u trbuhu, a kasnije je ispričala kako je sve to vjerojatno bilo zbog komplikacija s koronavirusom. Kathy Griffin dvaput je nagrađena Emmyjem za reality show "My Life on the D-List".

U žarište pozornosti svjetske javnosti došla prije četiri godine, kada je vrijeđala bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ona je pozirala fotografu Tyleru Shieldsu držeći u rukama lažnu krvavu glavu, koja je podsjećala na Trumpa. Kad su nakon objave videa i fotografije krenule lavine kritika na njen račun, ali i objava tajne službe kako će je ispitati zbog prijetnji, Kathy se posula pepelom i ispričala u video poruci na Twitteru.

- Tek sad vidim reakcije na slike. Ja sam komičarka, prešla sam granicu. Pretjerala sam. Slike su previše uznemiravajuće i sad shvaćam kako su utjecale na ljude. Nije bilo smiješno. Molim vas za oproštaj - rekla je Griifin koja je nakon toga dobila otkaz na CNN-u.

