Simona Mijoković otvorila dušu: 'Služila sam đavlu, bila sam i gora nego što se pisalo o meni'

Simona Mijoković prije dva mjeseca proslavila je 37. rođendan, a za In Magazin otvorila je dušu i u razgovoru progovorila o svom životu, ali i predanosti Bogu.

- Osjećam se zahvalno, jer u zahvalnosti su sve one milosti koje Gospodin daruje. Zahvalna sam na svemu što sam prošla, što mi je gospodin darovao i što danas živim - rekla je Simona koja danas sa suprugom Stanislavom i djecom živi u Linzu.

- Uvijek svjedoči o roditeljstvu, majčinstvu. To je jedna velika žrtva, odricanje, ali je isto tako najveći blagoslov. Nema većeg blagoslova nego kada vidim moju dječicu sretnu, kada ih odgajam i učim vjeru, kada sam im majka, domaćica, kuharica, čistačica, sve u jednom . kazala je Simona, koja s bivšim suprugom Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu, a sa Stanislavom sina Joshuu, Amaliju i Zvjezdanu. Prisjetila se i kako je Isusa upoznala prije devet godina, a za to je bio zaslužan bivši suprug Ante Gotovac.

Foto: Screenshot

- Ante mi je rekao da dođem pateru Zvjezdanu Liniću. Obraćenje je proces koji traje cijeli život. Prvobitno je da se predajemo Gospodinu, a onda ide borba, korak po korak, sve do vječnosti gdje nas sve čeka. Služila sam đavlu, živjela sve grijehe, bila na ponoru. No, moje srce je uvijek vapilo, i svim muškarcima i izlascima tražila sam nekog tko će me spasiti. A to je samo mogao biti naš otac koji je poslao svog sina da me spasi - rekla je Simona, koja je oprostila sve Anti, i zahvalna mu je što je preko njega upoznala Isusa.

- Danas se trudim biti brižna majka i supruga, ali prije svega žena koja ljubi bližnjega. Dugo sam se borila, bilo je tu i napada okoline. Ne dotiče me ništa što će netko reći za mene, što sam radila. Moje srce stalno o tome javno svjedoči. Znam, rekao je sveti Augustin kad su ga jednom napali: istina je, bio sam bludnik, bio sam sve to, ali bio sam još gori. Tako i ja za sebe kažem: "Bila sam sve to što piše na portalima, ali bila sam još gora". Zamislite tu božju ljubav i dobrotu koja je rekla: "Simona ide, opraštam ti, i ne griješi više". I to je moje srce zaista shvatilo. Duh sveti darovao mi je snagu da mogu svjedočiti u miru i sva kamenja koja su me spoticala su mi bila most da idem dalje - kazala je Simona koja će se nastaviti baviti šminkanju, a razmišlja kako bi, ako je to božja volja, imala još djece.

- Bog čuje svaki vapaj - poručila je Simona.

