Slavna glumica otkrila mračnu tajnu: 'Pobacila sam kad mi je bilo 18, morala sam otići u drugu državu'

Život jedne od najpoznatijih hollywoodskih glumica Sharon Stone (63) oduvijek je intrigirao njezine brojne obožavatelja. Sharon je o brojnim životnim nedaćama i zdravstvenim problemima otvoreno progovorila više puta, a o nekima je šutjela sve do sada. Svoju je dušu ogolila u memoarima "The Beauty of Living Twice" u kojoj je otkrila i brojne do sad nepoznate priče iz njezina života. Progovorila je i o tajnom pobačaju kad joj je bilo samo 18 godina. Zbog prekida trudnoće morala je otići u drugu državu.

Naime, Sharon je ostala trudna sa svojim prvim dečkom s kojim je prohodala u svojoj rodnoj Pennsylvaniji. Bilo joj je tek 18 godina i nije očekivala da će ostati trudna. Kad je shvatila da je u drugom stanju Sharon i njezin tadašnji dečko otišli su u kliniku u Ohiju kako bi joj tamo napravili abortus jer isti nije mogla učiniti u Pennsylvaniji.

Foto: DyD Fotografos/DPA/PIXSELL Sharon Stone at the Harper's Bazaar Awards at the Palacio de Santona. Madrid, 05.11.2019 | usage worldwide /DPA/PIXSELL

Prava drama uslijedila je nakon zahvata. "Krvarila sam posvuda, bilo je mnogo gore nego što bi trebalo biti, ali to je bila tajna i nisam mogla nikome reći. Tako da sam ostala u svojoj sobi i krvarila danima. Bila sam slaba i preplašena, a kasnije sam bila samo slaba", priznala je Stone u knjizi.

Nakon par dana kad joj je bilo bolje Sharon, koja je tada još uvijek bila školarka, odlučila se riješiti svih stvari koje su je podsjećale na pobačaj. U bačvi je zapalila krvavu odjeću i plahte i svoju tajnu sve do sada čuvala duboko u sebi.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL 08 November 2019, Berlin: Award winner Sharon Stone (category: Woman of the Year) will be on stage at the 2019 "GQ Men of the Year Awards". Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL

VIDEO Sin Maje Šuput ima medvjedića od 2120 kn, dok sin Marte Fernandes nosi D&G kapu od 1300 kn