Princ Harry stiže na djedov pogreb, ali Meghan je dobila zabranu

Pogreb princa Philipa održat će se 17. travnja u 15 sati po lokalnom vremenu u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor u kojem je preminuo 9. travnja u 100. godini. Želja supruga kraljice Elizabete bila je da ga pokopaju u krugu obitelji i zatražio je da njegov pogreb ne bude državnički. Stoga ni njegovo tijelo neće prije pogreba biti izloženo u dvorskoj kapeli, a lijes će do kapele biti prevezen u Land Roveru.



Epidemiološke mjere dopuštaju da na posljednjem ispraćaju bude 30 ljudi. Na začelju pogrebne povorke bi trebali biti princ Charles, princ Andrew, princ Edward i princeza Anna, a iza njih će biti njihova djeca. To će biti prvi susret princa Williama s princom Harryjem u proteklih godinu dana, jer otkako su se Harry i Meghan preselili u Ameriku i odstupili sa svojih kraljevskih dužnosti, braća su jedva komunicirala, a uopće se nisu vidjela.

Meghan Markle izrazila je veliku želju da nazoči pogrebu Harryjeva voljenog djeda, ali liječnik joj je izričito zabranio putovanje u Veliku Britaniju jer je u visokom stupnju trudnoće i bliži joj se termin poroda drugog djeteta. Meghan i Harry već dulje nisu u milosti britanske javnosti, a pogotovo je to aktualno u zadnjih mjesec dana. Naime, dok je princ Philip bio u bolnici, prikazan je intervju koji su Harry i Meghan dali Oprah Winfrey i u kojem su govorili o određenim rasističkim izjavama i pitanjima koje su uputili stariji članovi kraljevske obitelji. Javnost je smatrala da je neprimjereno što su o obiteljskim odnosima progovorili baš dok je Harryjev djed nakon operacije srca ležao u bolnici. Kada je vojvoda od Edinburga preminuo, Harry se prvi put nakon godinu dana telefonski čuo s ocem, a s bratom Williamom će se prvi put vidjeti u subotu. Mnogi vjeruju kako je ovo prilika da obitelj izgladi odnose. Kraljica Elizabeta u subotu poslijepodne prvi se put oglasila nakon smrti voljenog supruga s kojim je u braku provela 73 godine.



– On je, jednostavno rečeno, moja snaga svih ovih godina i ja, njegova cijela obitelj, ova zemlja i brojne druge zemlje, dugujemo mu više nego što bi on to ikada tražio, dugujemo mu više nego što ćemo ikada znati – izjava je koju je kraljica pokojnom suprugu uputila i kada su 1997. godine slavili 50. godišnjicu braka. Princ Charles također se obratio javnosti i rekao da će pamtiti svog oca.

– U zadnjih 70 godina moj je otac tako odano služio kraljici, obitelji, zemlji i cijelom Commonwealthu. Moj dragi tata bio je vrlo posebna osoba koja bi iznad svega bila zadivljena reakcijom i dirljivim riječima koje su o njemu izrekli i stoga je moja obitelj na tome duboko zahvalna. To će nam pomoći da se nosimo s gubitkom – rekao je princ Charles.