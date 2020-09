Slavna bucka smršavila 18 kg pa se pohvalila vezom s 11 godina mlađim milijunašem

Glumica Rebel Wilson posljednjih mjeseci plijeni pozornost znatno mršavijim izgledom, a sada je pažnju privukla i novim dečkom s kojim se prvi put u javnosti pojavila ovog tjedna u Monacu. U sretnoj je vezi s milijunašem Jacobom Buschom, a potvrda veze stigla je i od samog Jacoba koji je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju uz opis 'Ovo je lijepo'.

Inače, Jacob ima 29 godina i čak je 11 godina mlađi od svoje odabranice. Njegova obitelj osnovala je pivovaru Anheuser-Busch koja proizvodi jedno od najpopularnijih piva Budweiser.Prema podacima Forbesa za 2016. godinu obitelj Busch nalazi se na 16. mjestu najbogatijih obitelji u SAD-u, a njihova vrijednost tada se procjenjivala na 13 milijardi američkih dolara. Pretpostavlja se da 29-godišnjak već sada teži više od 100 milijuna dolara.

Inače, australska glumica koju mnogi od milja zovu 'najpopularnijom buckom Hollywooda' početkom godine odlučila se na radikalne promjene kako bi smanjila prekomjernu težinu. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao i 40-godišnja glumica je uspjela do sada skinuti oko 18 kilograma viška. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu.

- Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.