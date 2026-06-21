FOTO Sjećate li se ove atraktivne domaće glumice iz 'Ljubavi u zaleđu'? Evo kako danas izgleda i što radi
Poznata hrvatska glumica Tamara Vrdoljak (49), mnogima poznata pod djevojačkim prezimenom Garbajs, nakon dužeg perioda izbivanja iz javnosti pojavila se prošle godine u Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri predstave Zastave, po posljednjem romanu Miroslava Krleže.
Par se vjenčao 1. kolovoza 2018. godine na Palmižani, nakon samo mjesec dana veze. Iako je njihova odluka o brzom vjenčanju mnoge iznenadila, pokazala se kao pun pogodak - par je danas sretniji nego ikad.
Široj javnosti postala je poznata kroz uloge u brojnim domaćim serijama, među kojima su 'Ljubav u zaleđu', 'Obični ljudi', 'Zakon ljubavi', 'Larin izbor', 'Stella' i 'Zora dubrovačka'. Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljivala na malim ekranima, Tamara nije potpuno napustila svijet glume i mode.