FOTO Sjećate li se ove atraktivne domaće glumice iz 'Ljubavi u zaleđu'? Evo kako danas izgleda i što radi

Poznata hrvatska glumica Tamara Vrdoljak (49), mnogima poznata pod djevojačkim prezimenom Garbajs, nakon dužeg perioda izbivanja iz javnosti pojavila se prošle godine u Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri  predstave Zastave, po posljednjem romanu Miroslava Krleže.
Poznata hrvatska glumica Tamara Vrdoljak (49), mnogima poznata pod djevojačkim prezimenom Garbajs, nakon dužeg perioda izbivanja iz javnosti pojavila se prošle godine u Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri  predstave Zastave, po posljednjem romanu Miroslava Krleže.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Glumica, koja je osvojila srca publike ulogom Lane u popularnoj sapunici 'Ljubav u zaleđu', pokazala je da godine na nju nemaju utjecaja.
Glumica, koja je osvojila srca publike ulogom Lane u popularnoj sapunici 'Ljubav u zaleđu', pokazala je da godine na nju nemaju utjecaja.
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Tamara je već šest godina u sretnom braku s liječnikom Dankom Velimirom Vrdoljakom, koji je od nje stariji deset godina.
Tamara je već šest godina u sretnom braku s liječnikom Dankom Velimirom Vrdoljakom, koji je od nje stariji deset godina.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Par se vjenčao 1. kolovoza 2018. godine na Palmižani, nakon samo mjesec dana veze. Iako je njihova odluka o brzom vjenčanju mnoge iznenadila, pokazala se kao pun pogodak - par je danas sretniji nego ikad.
Par se vjenčao 1. kolovoza 2018. godine na Palmižani, nakon samo mjesec dana veze. Iako je njihova odluka o brzom vjenčanju mnoge iznenadila, pokazala se kao pun pogodak - par je danas sretniji nego ikad.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Glumica je majka troje djece. Iz prvog braka s vaterpolistom Hrvojem Šintićem ima sina Tomu, dok s trenutnim suprugom Dankom ima dvije kćeri - Nušu, rođenu 2019. godine, i Višnju.
Glumica je majka troje djece. Iz prvog braka s vaterpolistom Hrvojem Šintićem ima sina Tomu, dok s trenutnim suprugom Dankom ima dvije kćeri - Nušu, rođenu 2019. godine, i Višnju.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Zanimljivo je da Tamara vrlo rijetko pokazuje svoju djecu u javnosti i ne koristi društvene mreže. Tamara je svoju karijeru započela kao manekenka, osvojivši titulu Lice godine sa samo 16 godina.
Zanimljivo je da Tamara vrlo rijetko pokazuje svoju djecu u javnosti i ne koristi društvene mreže. Tamara je svoju karijeru započela kao manekenka, osvojivši titulu Lice godine sa samo 16 godina.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Radila je za prestižnu modnu kuću Armani u Milanu i sudjelovala na Milanskom tjednu mode. Međutim, ljubav prema glumi odvela ju je u potpuno drugom smjeru.
Radila je za prestižnu modnu kuću Armani u Milanu i sudjelovala na Milanskom tjednu mode. Međutim, ljubav prema glumi odvela ju je u potpuno drugom smjeru.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Široj javnosti postala je poznata kroz uloge u brojnim domaćim serijama, među kojima su 'Ljubav u zaleđu', 'Obični ljudi', 'Zakon ljubavi', 'Larin izbor', 'Stella' i 'Zora dubrovačka'. Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljivala na malim ekranima, Tamara nije potpuno napustila svijet glume i mode.
Široj javnosti postala je poznata kroz uloge u brojnim domaćim serijama, među kojima su 'Ljubav u zaleđu', 'Obični ljudi', 'Zakon ljubavi', 'Larin izbor', 'Stella' i 'Zora dubrovačka'. Iako se posljednjih godina rjeđe pojavljivala na malim ekranima, Tamara nije potpuno napustila svijet glume i mode.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Nedavno je postala zaštitno lice jednog domaćeg modnog brenda, a viđena je i HRT-ovoj seriji 'Mrkomir Prvi', gdje se pojavila kao gostujuća glumica.
Nedavno je postala zaštitno lice jednog domaćeg modnog brenda, a viđena je i HRT-ovoj seriji 'Mrkomir Prvi', gdje se pojavila kao gostujuća glumica.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Foto: galoicju
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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